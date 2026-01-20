Tráiler de La Grazia, lo nuevo de Paolo Sorrentino y Toni Servillo: "¿De quien son nuestros días?"

Tráiler de La Grazia, lo nuevo de Sorrentino - MUBI

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

La Grazia, la nueva película escrita y dirigida por el oscarizado cineasta Paolo Sorrentino, llegará a los cines españoles el próximo 1 de abril. El filme protagonizado por Toni Servillo, que vuelve a ponerse a las órdenes del cineasta italiano tras colaborar en El hombre de más, Il divo, La gran belleza o Fue la mano de Dios, ha lanzado un intenso y preciosista tráiler que promete poner cara a cara a los personajes ante un complejo dilema moral.

El avance, de casi dos minutos de duración, sigue a Mariano De Santis, el personaje encarnado por Servillo, que encara la recta final de su legislatura como presidente de Italia con una controvertida medida por firmar, la Ley de la eutanasia.

"Si no la firmo, soy un torturador y si la firmo soy un asesino", reflexiona el protagonista ante la encrucijada moral a la que se enfrenta, a esta problemática se suman las presiones recibidas por parte de la clase política y la iglesia. En el adelanto también destaca la figura de su hija Dorotea, a quien da vida Anna Ferzetti, quien esgrime la pregunta clave sobre la que orbita el filme: "¿De quien son nuestros días?".

"Mariano De Santis, presidente saliente de Italia, quien se enfrenta a una encrucijada moral y personal con la ayuda de su hija y confidente Dorotea (Ferzetti). Con la inconfundible visión poética de Sorrentino y una evocadora banda sonora, esta conmovedora obra maestra es una íntima reflexión sobre la paternidad, la conciencia y la eterna pregunta: ¿quién es dueño de nuestros días?", relata la sinopsis oficial.

Tras su estreno mundial como película inaugural del Festival de Cine de Venecia de este año, dónde Toni Servillo fue galardonado con la Coppa Volpi al Mejor Actor. La Grazia también se ha presentado en el Festival de Cine de Londres - BFI y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La Grazia es una película de Fremantle film producida por The Apartment, Fremantle Company, para Numero 10, en asociación con PiperFilm. Producida por Annamaria Morelli y Paolo Sorrentino, Andrea Scrosati para Fremantle, y Massimiliano Orfei, Luisa Borella y Davide Novelli para PiperFilm.