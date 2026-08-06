Revolución y anhelo de justicia en el desgarrador tráiler de la nueva adaptación de Los Miserables

Trágicas batallas y anhelo de justicia en el desgarrador tráiler de la nueva adaptación de Los Miserables - BETA FICTION SPAIN

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Los Miserables, la nueva adaptación del clásico de Víctor Hugo que llegará a los cines el próximo 6 de noviembre. La película que sigue la épica historia Jean Valjean, encarnado en esta ocasión por el veterano actor francés Vincent Lindon, tras abandonar la cárcel, ha lanzado su intenso y trágico teaser tráiler.

El breve adelanto, de menos de un minuto de duración, arranca con el protagonista, entrando a prisión. "Hay luz al final del tunel... pero es difícil alcanzarla", dice una voz en off mientras aparecen escenas del personaje entre rejas y finalmente siendo liberado. "Para hombres como él no existe la redención", advierte la misma voz.

Mientras, el tráiler muestra como una mujer, entre lágrimas, deja a su pequeña hija con una familia de recursos limitados que le asegura que quizá pueden ayudarle. Más tarde, aperece una violenta escena que representa la agitación social que sacude Francia en el momento.

En sus compases finales, el avance presenta fugaces pero muy impactantes secuencias de las crudas revueltas callejeras. "Intentamos imponer el orden, pero causamos el caos", confiesa uno de los personajes.

DESTINOS ENLAZADOS EN MEDIO DE UNA REBELIÓN

"Tras 19 años en prisión por robar una hogaza de pan, Jean Valjean busca redención reinventándose como un respetado dignatario bajo una nueva identidad. Promete a Fantine, una trabajadora de fábrica moribunda, rescatar y proteger a su hija, Cosette, quien está siendo explotada y maltratada por la engañosa familia Thénardier", adelanta la sinópsis oficial del filme.

"Mientras Valjean cría a Cosette como si fuera su propia hija, es perseguido sin descanso por el inspector Javert. En medio de la agitación social que sacude Francia, los destinos de Valjean, Cosette, su enamorado Marius y Javert se entrelazan en un París turbulento y revolucionario. A través de luchas, sacrificios y un profundo anhelo de justicia, Valjean se esfuerza por culminar su camino de redención y darle a Cosette un futuro de amor y libertad", completa el resumen.

Dirigida por Fred Cavayé (Cuenta atrás), la película cuenta con un reparto conformado por Vincent Lindon (Titane), Tahar Rahim (Napoleón), Noémie Merlant (Retrato de una Mujer en Llamas), Camille Cottin (La Casa Gucci), Benjamin Lavernhe (Por Todo lo Alto), Vassili Schneider (El Conde de Montecristo), Megan Northam (Los que sobrevivieron) y Marie Colomb (As Bestas), entre otros. La película Llegará a los cines españoles con la distribución de Beta Fiction Spain.