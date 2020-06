Torrente llega a Filmin con polémica y Santiago Segura replica: "Igual con no verlas te valdría, no?"

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Los servicios de streaming Filmin y Flixolé han anunciado que desde el 1 de junio tendrán disponibles en su catálogo las cinco películas de 'Torrente', la taquillera saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Tras el anuncio, algunos de los usuarios de Filmin han cargado contra la franquicia de Segura amenazado incluso con no suscribirse o incluso darse de baja del servicio ante la, a su juicio, baja calidad de la saga Torrente que a su juicio no se correspondería con el nivel del resto de títulos del, por cierto muy variopinto, catálogo de Filmin.

"Estaba pensando suscribirme a la plataforma a partir del verano... Esto no es buena idea para que me decida a favor...". "Me doy de baja". "Mejor ampliabais el catálogo de Berlanga, por ejemplo, antes que meter basura". "Me borro. No quiero subvencionar esa basura". Estas son algunas de las respuestas que ha cosechado el tuit en el que la cuenta oficial de Filmin anunciaba la llegada de las películas de Torrente.

Ya ves. Y Berlanga qué? — NEGA 🔻 (@Nega_Maiz) May 27, 2020

Mejor ampliabais el catálogo de Berlanga, por ejemplo, antes que meter basura. — William Munny (@pipona73) May 27, 2020

😖 Me doy de baja — 🥝 Almu en ⓢⓔⓡⓘⓔ (@CodigodeSerie) May 27, 2020

Me borro. No quiero subvencionar esa basura. — Domingo López (@Alasmariscadas) May 27, 2020

Una pena que ensucieis así vuestro catálogo. — Jose.js (@JXMay544) May 27, 2020

Ante el vendaval de críticas, el productor, guionista, director y protagonista de la saga Santiago Segura, ha contestado a una de estas quejas con una respuesta contundente y que podría valer como réplica a muchas otras de las quejas. Una réplica que, además, que incluía una curiosa anécdota con croquetas de por medio.

"Somos suscriptores de Filmin para evitar basura en el catálogo, no nos hagáis esto", decía el tuit al que ha contestado Segura de la siguiente manera: "Cuidado no te pringues! (Igual con no verlas te valdría, no?). Recuerdo un productor de izquierdas, moderno y progresista, que una vez en un restaurante me dijo: '¿Te gustan las croquetas? Eso es una mariconada' y entonces pensé 'Qué curioso, Torrente está en todas partes!'".

Cuidado no te pringues! (Igual con no verlas te valdría, no?)

Recuerdo un productor de izquierdas, moderno y progresista, que una vez en un restaurante me dijo

-Te gustan las croquetas? Eso es una mariconada-

pensé,

-Qué curioso, Torrente está en todas partes!- — Santiago Segura (@SSantiagosegura) May 27, 2020

Junto a los mensajes censurado la llegada de Torrente a Filmin y cargando contra la saga de Santiago Segura, pronto surgieron no pocas voces en defensa de la franquicia más taquillera del cine español.

Gente que dice que "se dará de baja de @Filmin" por colgar Torrente. Aparte de que yo renovaré porque me encanta Torrente, ¿dónde quedó aquello de que puedes escoger entre miles de titulos si no te gusta este? El infantilismo de "¡buaaa! ¡noo lo quierooo ver! ¡qué desaparezca!". https://t.co/6qpsojkN9I — Edu Galán (@edugalan) May 27, 2020

Ya hay que ser intransigente, fanático, o simplemente bobo, para poner el grito en el cielo porque @filmin sube a su catálogo una película que no te gusta o, peor aún, te incomoda su director. "Me doy de baja/me llevo el Scattergories"... Infantilismo nivel interplanetario. — Gonzalo Hervás (@Gonzohervas) May 27, 2020

“Me doy de baja me doy de baja” MIMIMIMIMI



Podéis elegir no verla, ¡PANDA DE MEMOS! Que con las pajas del misogino de Von Trier no decís nada — David (@Darkitos2) May 27, 2020

Hay películas de asylum, exploits italianos y cosas que harían vomitar a una cabra pero lo que os molesta es que pongan torrente, vaya panda de bobos. — AgueloManco (@vivaeljueves) May 27, 2020

Cuanta queja. Vamos a ver, que no os van a quitar Solaris o The Turin Horse eh 🤣 — Jaime Díaz (@SrJimmydg) May 27, 2020

La gente que se va a dar de baja de @Filmin porque van a subir la saga Torrente no solo es idiota, también es intransigente e ignorante, porque si creen que la saga de @SSantiagosegura glorifica aquello que representa el personaje protagonista, es que no han entendido NADA. — Pedro José Tena (@pedrojosetena) May 27, 2020

Junto a ellos, algunos compañeros de profesión de Segura, que también defendieron la llegada de Torrente a un catálogo donde tiene cabida el cine más variopinto.

...una plataforma que aloja la saga Torrente y las pelis de Bresson es lo que yo quiero. Viva @Filmin y abajo los fachas del Cine... al menos aquí hay sitio para todos y además todo lo bueno. Torrente es una película cómica irreverente, incorrecta que se ríe en nuestra cara... pic.twitter.com/qH50UY4AfU — Enrique Lavigne (@enriquelavigne) May 27, 2020

Se nos llena la boca estos días con Berlanga aquí y allá y si hay un cine ha seguido su camino es el de Torrente.



Las respuestas a este tuit demuestran una estrechez de miras acojonante. https://t.co/VF9OSqre5U — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) May 27, 2020

Los de @Filmin van a ir casa por casa de sus suscriptores y los van a obligar a ver toda la saga de Torrente a punta de pistola. Pásalo. — Raúl Navarro (@numero6) May 27, 2020

La saga Torrente es, tras con Ocho apellidos vascos y su secuela, la saga más taquilla del cine español acumulando más de 81 millones de euros de recaudación con sus cinco películas anteriores. La entrega más taquillera de la saga fue Torrente 2: Misión en Marbella, que en 2001 amasó más de 22 millones de euros.