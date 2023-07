Toni Collette y Monica Bellucci protagonizan Mafia Mamma: "Somos mujeres fuertes en una sociedad dominada por hombres"

LOS ÁNGELES, 20 Jul. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Toni Collette y Monica Bellucci protagonizan Mafia Mamma, película dirigida por Catherine Hardwicke. Esta alocada comedia de acción llega a los cines de España este jueves 20 de julio.

Tener la oportunidad de trabajar junto a Toni Collette fue lo que más atrajo a Bellucci del proyecto. "Por supuesto, leí el guion y me encantó, pero estaba muy feliz de trabajar con Toni porque siempre la amé como actriz y, al conocerla, la quiero todavía más. Creo que esta hermosa relación entre nosotras se puede sentir en la película, y estoy muy feliz de que viniera a Italia y de que le encante", afirma la actriz italiana durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Rodar en Italia fue una gran experiencia para Toni Collete. "Me encanta Italia. Amo toda esta experiencia. Me encanta nuestra película. Es el mejor trabajo de mi vida. Quiero decir, no estoy exagerando... Realmente pasé los mejores momentos de mi vida", asegura.

Quien también disfrutó de lo lindo rodando esta comedia fue Catherine Hardwicke, directora de la cinta. "Hacer Mafia Mamma fue muy divertido, porque todos nuestros actores... Toni Collette, Monica Belluci, Sofia Nomvete los italianos son muy alegres, y el equipo italiano es divertido y estar en Roma es increíble. Fue un sueño hecho realidad", señala la realizadora.

PODER FEMENINO

En Mafia Mamma, Kristin Balbano Jordan necesita un cambio. Su hijo se va a marchar a la universidad, su matrimonio está en crisis y su vida profesional como ejecutiva de marketing de una farmacéutica está en un punto crítico. Kristin ansía una vida en la que su empatía y talento natural para resolver problemas se vean como virtudes y no como defectos. De repente recibe una llamada inesperada de una mujer que no conoce, Bianca, diciéndole que su abuelo italiano ha muerto.

Así que decide dejar California rumbo a Roma para asistir al funeral, pero descubre que el "negocio" familiar es una organización criminal y sus rivales ahora tienen a los Balbano en el punto de mira.

"Kristin es muy dulce. Ella es una buena chica y, a lo largo de la película, se convierte en una mujer poderosa. Podemos ver toda esa transformación y hay muchos aspectos con los que jugar. Hay tantas cosas que ella desconoce y se ve envuelta en situaciones que la superan, muy divertidas. Fue muy divertido hacer esas escenas, son alegres y empoderantes. Adoro esta historia, estoy muy orgullosa", dice Toni Collete de su personaje.

En cuanto a su papel, Monica Bellucci describe a Bianca como una mujer misteriosa, pero al mismo tiempo "muy maternal y peligrosa". "Somos dos mujeres en una sociedad dominada por hombres, así que tenemos que defendernos", asevera.

Catherine Hardwicke asegura que seguirá enfocándose en personajes femeninos cautivadores en sus próximos proyectos. "Me gusta mucho contar historias sobre mujeres complicadas. Eso me encanta y espero seguir contando historias locas e interesantes sobre mujeres".

Los actores Alessandro Bessanello, Sophia Nomvete, Eduardo Scarpetta, Tommy Rodger y Tim Daish completan el reparto de Mafia Mamma.