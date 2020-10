Tom Hanks, un héroe del salvaje Oeste en el tráiler de Noticias del gran mundo

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Universal Pictures ha lanzado el tráiler de 'Noticias del gran mundo', la nueva película de Paul Greengrass, con la que se reencuentra con Tom Hanks tras 'Capitán Phillips'. El oscarizado actor se convierte en un narrador de historias y en un héroe del salvaje Oeste en este wéstern que llegará a salas españolas el 1 de enero de 2021.

Basada en la novela de Paulette Jiles, Hanks interpreta a Jefferson Kyle Kidd, un viudo veterano de la Guerra de Secesión que viaja por las profundidades de los Estados Unidos llevando las noticias del mundo a la gente de los pueblos. Un día, encuentra a Johanna, una niña criada por los indígenas Kiowa, cuya familia ha muerto y debe ser enviada a sus tíos, en contra de su voluntad.

"Me encanta escuchar una buena historia, pero también me encanta contarla, por eso me sentí muy atraído por la idea de dar vida al capitán Jefferson Kyle Kidd. [...] Va en busca de la verdad. [...] quería dar una auténtica visión del mundo al público porque sabía que, al igual que con la educación y el entretenimiento, los conocimientos se podían transmitir en las lecturas públicas que él realizaba", declara el intérprete en un comunicado.

Para Greengrass, que también firma el guion junto con Luke Davies, 'Noticias del ran mundo' muestra "un universo dividido y peligroso" que "representa un viaje de descubrimiento" tanto para el personaje de Hanks como el de joven Johanna, interpretada por Helena Zengel, conocida por haber protagonizado la aplaudida cinta alemana 'System Crasher', dirigida por Nora Fingscheidt y ganadora del Premio del Jurado en Berlín.