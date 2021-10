Timothée Chalamet muta en Willy Wonka en la primera imagen de la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate'

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Timothée Chalamet, el protagonista de Dune, será el encargado de dar vida al chocolatero más famoso de la ficción, Willy Wonka, en un musical que servirá de precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate' y cuyo primer vistazo ya se ha hecho público.

El intérprete ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece caracterizado como el personaje de Roald Dahl, vistiendo una levita de terciopelo escarlata y un pañuelo de cachemira que recuerdan a la chaqueta y la camisa que Johnny Depp lució en la película dirigida por Tim Burton.

Además, el actor ha mostrado lo que parece un dispositivo o compartimento secreto en la empuñadura de su bastón que todo apunta a que será clave en la cinta. "El suspense es terrible... Espero que dure", ha señalado Chalamet en la publicación.

Junto al actor nominado al Oscar al mejor actor por Call Me by Your Name, la película contará con la participación de Keegan Michael-Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Olivia Colman. Paul King ('Paddington') dirigirá la cinta a partir de un guion escrito por él mismo en colaboración con Simon Farnaby ('Mindhorn', 'Paddington 2').

Anteriormente, hubo borradores del libreto escritos por Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathason y Steven Levenson. El proyecto está producido por David Heyman, productor de la saga 'Harry Potter' y productor también de las dos cintas de 'Paddington'.

El filme llegará a las salas en marzo de 2023.