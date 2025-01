MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Uno de los personajes más icónicos regresa a la gran pantalla con Hombre Lobo, la nueva versión cinematográfica del monstruoso licántropo que en esta ocasión está dirigida por Leigh Whannell, que ya se ocupó de la última película de El hombre invisible. Christopher Abbott y Julia Garner protagonizan un filme ante el que, dado el potencial de franquicia del personaje, muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Hombre Lobo escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente, en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias en sus películas y series. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra también suelen ser habituales en las cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... También sagas de animación, como Toy Story o más recientemente Vaiana o Sonic, las han usado así como también franquicias precisamente de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

Pero en el caso de la película dirigida Leigh Whannell la respuesta es negativa. Hombre Lobo no cuenta con escenas extra ni durante ni después de sus créditos finales. Así que los espectadores más impacientes podrán abandonar sus butacas tras los 100 minutos de metraje del filme.

Hay que destacar que la película ya no forma parte del Dark Universe, una macrofranquicia que murió casi antes de nacer, ni tampoco está relacionada con El hombre invisible, más allá de ser dos cintas dirigidas por el mismo director. Así que la decisión de no incluir una escena postcréditos es totalmente coherente... especialmente teniendo en cuenta que el futuro del personaje es incierto y sus expectativas de que viera luz verde una posible secuela dependerá enteramente de la recepción del público.

Universal y Blumhouse aún no han confirmado ninguna intención de hacer más películas con el personaje lo que, sin entrar en spoilers, encaja perfectamente con el final del Hombre Lobo y con dónde deja la película a sus protagonistas. Esto no significa que no vaya a haber una secuela, pero por el momento no hay ninguna prevista... y no tendría mucho sentido anunciarla ahora.