Ti West dirige MaXXXine: "Mia Goth es una actriz realmente intrépida"

LOS ÁNGELES, 23 Ago. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Ti West dirige MaXXXine, la esperada tercera entrega de la trilogía de terror que el cineasta estadounidense comenzó el 2022 con X y Pearl. La película se estrena en España este viernes 23 de agosto. Mia Goth regresa de nuevo como la protagonista, Maxine Minx, en una actuación que Ti West describe como "muy diferente" a las anteriores.

"Ha sido genial ver cómo ella evoluciona como intérprete, pero también como personaje. Nunca sabes exactamente qué vas a obtener con Mia. Es una actriz realmente intrépida", afirma Ti en una entrevista concedida a CulturaOcio.

La acción transcurre en 1985 con el foco puesto en Maxine, la última mujer que quedó en pie en el baño de sangre en la granja donde concluyó la película slasher ambientada en los setenta. Maxine ha alcanzado la cúspide del mundo porno en Hollywood, pero quiere llegar más lejos y ser una estrella reconocida por todos.

"Mia está tan comprometida que fue fantástico ver cómo pasó de empezar en una granja en X, donde ella quería triunfar, a estar en el vientre de la bestia en Hollywood y ver hasta dónde llegaría para lograrlo. Y es una actuación muy divertida verla hacer realidad sus sueños", señala el guionista y director.

Para West, la creación de MaXXXine presentó desafíos únicos. "Tratar de tomar Hollywood, especialmente en 2023, y convertirlo en los años 80 fue más desafiante", explicó el director. "Hollywood Boulevard es un lugar bastante loco, y tratar de hacer que la gente haga algo que no quiere hacer es un desafío. Realmente, tomar toda una ciudad y no solo una granja, es un esfuerzo titánico. Fue más difícil, sin duda, pero creo que el departamento de arte hizo un trabajo increíble. Valió la pena".

UN SINIESTRO PASADO

MaXXXine nos traslada al Hollywood de los años 80, donde la estrella de cine para adultos y aspirante a actriz Maxine Minx finalmente consigue su gran oportunidad. Pero mientras un misterioso asesino acecha a las estrellas de Hollywood, un rastro de sangre amenaza con revelar el siniestro pasado de Maxine.

Giancarlo Esposito interpreta al dudoso representante y abogado de Maxine. "Me encanta este personaje en particular porque nunca he interpretado a nadie así antes", manifesta Esposito. "Un tipo que, en mi mente, tuvo una vida pasada como un tipo duro y llegó a Hollywood, porque nada es lo que parece en ninguna película de Ti West. Creo que todos los personajes tienen otra vida de la que huyen y adoptan una nueva personalidad", afirma el actor.

En su primer largometraje, después de un pequeño papel en la serie The Idol, el músico convertido a actor Moses Sumney da vida a Leon, un joven cerebrito que trabaja en una tienda de vídeos de Hollywood Boulevard y el mejor amigo de Maxine.

"Conocía X y Pearl, y creo que lo que realmente me atrajo de este filme fue leer el personaje de Leon y lo complejo que es. Es mi primera película, y he estado leyendo guiones durante un par de años, con la esperanza de poder interpretar a alguien que fuera complejo y no un personaje típico", cuenta el artista.

Sumney destaca la habilidad de Ti West para crear personajes que, aunque arquetípicos, poseen una profundidad inesperada. "Creo que Ti realmente hizo un gran trabajo con una historia llena de personajes que son arquetípicos en cierto modo, pero muy complejos y con algo en lo que realmente puedes profundizar", concluye.

Los actores Elizabeth Debicki, Halsey, Lily Collins y Kevin Bacon, entre otros, completan el reparto de la película.