Thunderbolts* ya tiene fecha de estreno en Disney+

Thunderbolts*, la película de Marvel que sigue a un disfuncional y particular grupo de antihéroes, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Tras su paso por las salas, donde ha recaudado cerca de 383 millones de dólares, el filme dirigido por Jake Schreier llegará a la plataforma el próximo 27 de agosto.

El filme presentó a uno de los presonajes más podersosos de todo el Universo Cinematográfico Marvel: Sentry (el Vigía). Es de esperar que el personaje encarnado por Lewis Pullman juegue un papel importante la quinta entrega de Vengadores que contará con Robert Downey Jr. en la piel del temible Victor Von Doom.

Estrenada el pasado 30 de abril, la cinta obtuvo el respaldo de la crítica por su fusión de acción, humor y adrenalina, lo que hizo que consiguiera el sello 'Certified Fresh' en la página especializada Rotten Tomatoes, con una calificación del 88%. Además cabe destacar que la escena post créditos fue dirigida por los propios hermanos Russo y conecta directamente con Vengadores Doosmsday, que se encuentra en plena producción y cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=l5dtktwr4BM

"Thunderbolts* reúne un equipo poco convencional de antihéroes: Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisora y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Este grupo disfuncional, ¿se romperá en pedazos o encontrará la redención y se unirá para formar algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?", reza la sinopsis oficial.

Thunderbolts* está protagonizada por Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), entre otros.