They Follow, la secuela de It Follows, ya está en marcha con David Robert Mitchell y Maika Monroe - NEON

Estrenada en 2014, It Follows se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de terror de los últimos años. Ahora, casi una década después, Neon, el estudio responsable del filme, ha confirmado que ya trabaja en la secuela. Un filme que llevará por título They Follow y que estará de nuevo escrito y dirigido por David Robert Mitchell y protagonizado por Maika Monroe.

"Está en todas partes. They Follow. La esperada secuela del clásico de terror moderno It Follows de David Robert Mitchell. Muy pronto", reza el escueto mensaje en redes sociales con el que la productora ha confirmado la continuación de la saga de terror.

It’s everywhere.



THEY FOLLOW.

The long-awaited sequel to the modern horror classic IT FOLLOWS from David Robert Mitchell.

Coming soon. pic.twitter.com/V1IiS7PpzU — NEON (@neonrated) October 30, 2023

La cinta original seguía los pasos de Jay, una joven que tras vivir su primera experiencia sexual con su novio en el asiento trasero de un coche. Un momento que debía ser de los más especiales de su vida pero tras el cual empieza a tener visiones horribles y no consigue librarse de la sensación de que alguien o algo la persigue. Y es que su pareja la ha maldecido con una presencia sobrenatural y terriblemente amenazante capaz de adoptar la forma de otros y de la que no puede escapar... hasta que le pase la maldición a otra persona.

It Follows recaudó casi 25 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de poco más de un millón y, poco a poco, se ha convertido en uno de los títulos de referencia del terror en las últimas décadas. La cinta de David Robert Mitchell está disponible en plataformas de streaming como Prime Video, Movistar Plus+, Flixolé y Filmin.