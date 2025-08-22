The Brutalist ya tiene fecha de estreno en SkyShowtime

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

The Brutalist, la película dirigida por Brady Corbet, se estrenará en SkyShowtime el sábado 30 de agosto. El filme protagonizado por Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce sigue a un arquitecto judío que llega a Estados Unidos tras la segunda guerra mundial para labrarse un futuro.

La cinta, que llegó a los cines españoles el pasado 24 de enero, recaudó poco más de 50,2 millones de dólares a nivel mundial. Además, obtuvo diez nominaciones en la pasada edición de los Oscar donde finalmente se alzó con tres estatuillas: mejor música original, mejor fotografía y mejor actor principal para Adrien Brody, que se hizo así con su segundo Oscar tras El pianista.

"Tras escapar de la Europa de posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a América para reconstruir su vida, su trabajo y su matrimonio con su esposa Erzsébet, después de haber estado separados durante la guerra por los cambios de fronteras y regímenes. László se instala sólo en Pensilvania, donde el acaudalado y prominente industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la construcción. Pero el poder y el legado tienen un alto coste...", reza la sinopsis oficial.

Junto a los ya mencionados Brody (El pianista), Jones (La teoría del todo) y Pearce (Memento), completan el reparto de The Brutalist Joe Alwyn (La favorita), Raffey Cassidy (Tomorrowland: El mundo del mañana), Stacy Martin (Archive), Isaach de Bankole (Casino Royale) y Alessandro Nivola (La habitación de al lado), entre otros.

Corbet, actor conocido por participar en proyectos como Oscura inocencia o Funny Games, dirige el filme y firma el guion junto a Mona Fastvold (El largo río de las almas). El estreno de The Brutalist se une a otras nominadas al Oscar disponibles en SkyShowtime como Anora, Nosferatu, Robot Salvaje y Wicked.