The Batman y Enigma calientan la DC FanDome con nuevos e inquietantes pósters

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

No hay duda de que 'The Batman' será una de las principales protagonistas de la DC FanDome 2021. La película ha ido calentando motores, primero con la publicación de un breve teaser y ahora con dos nuevos carteles, en los que se puede echar un vistazo al Enigma de Paul Dano.

La DC FanDome comenzará este 16 de octubre y 'The Batman' mostrará un nuevo tráiler exclusivo. Uno de los nuevos carteles tiene al Caballero Oscuro de Robert Pattinson como protagonista y el otro tiene a Enigma cuyo traje recuerda al del Espantapájaros de Cillian Murphy en la trilogía de Christopher Nolan.

Mientras que el cartel de Batman muestra a Pattinson con una pose habitual del superhéroe, es el de Enigma de Dano el que llama la atención, pues su vestimenta luce un aspecto espeluznante y aterrador, alejado completamente del diseño que llevó Jim Carrey en 'Batman Forever'.

In anticipation of the new trailer for #TheBatman during DC FanDome tomorrow, check out posters for Batman and Riddler. Tune in to #DCFanDome here: https://t.co/dxelpPvLtd pic.twitter.com/xN99HV2iaZ