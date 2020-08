The Batman: ¿Se enfrentará Robert Pattinson a La Corte de los Búhos?

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) - -

El primer tráiler de The Batman de Robert Pattinson ha dejado claras las intenciones de la cinta de Matt Reeves, reinventando a Enigma (Paul Dano) con claras referencias al Asesino del Zodiaco. Pero el adelanto también puede haber presentado a otro gran antagonista del Caballero oscuro: la orden de asesinos conocida como La Corte de los Búhos.

Los fans con vista de águila se han percatado de varios detalles que podrían adelantar la presencia de La Corte de los Búhos. En el momento del adelanto en el que el Comisario Gordon le entrega a Batman el acertijo de Enigma, éste viene acompañado de una tarjeta de felicitación de Halloween, en la que se aprecia la figura de un búho y se lee "de tu amigo secreto", escrito con letras doradas.

He's totally gonna do the Court of Owls. No way he's not. #TheBatman pic.twitter.com/6WWHtAfrmA