Teo Lucadamo actuará en Madrid el 13 de mayo en el ciclo inmersivo Café Berlín 360º de SON Estrella Galicia

Archivo - El artista Teo Lucadamo, en Madrid. - ALBA VIGARAY / SON ESTRELLA GALICIA - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El artista Teo Lucadamo actuará el miércoles 13 de mayo en Madrid dentro del ciclo Café Berlín 360º, impulsado por SON Estrella Galicia en la sala Café Berlín. Las entradas están disponibles a través de la plataforma DICE.

El formato, creado específicamente para este espacio, coloca el escenario en el centro de la sala rodeado por el público, con el objetivo de ofrecer "una experiencia envolvente y una relación más directa entre artistas y asistentes", como ha explicado SON, el proyecto musical de Estrella Galicia.

La iniciativa, concebida como un laboratorio para explorar nuevas formas de directo, se estrenó en abril con los conciertos de Juana Molina y Marie Davidson, que agotaron todas sus localidades.

Lucadamo llega a este escenario circular con un directo elaborado para la ocasión. Su álbum debut, 'El dilema del rapero blanco' (2025), dialoga con el rap de los 90 y los 2000 desde una perspectiva contemporánea, con influencias de figuras como Pharrell Williams, Q-Tip u Outkast y de artistas actuales como Kendrick Lamar o Tyler, the Creator.

A lo largo de su trayectoria, el artista ha colaborado con nombres del rap como DJ Yoda o Mucho Muchacho y con artistas de la escena indie y electrónica como Ciutat o DJ Brava. El universo de 'El dilema del rapero blanco' se extiende también al plano visual con un proyecto inspirado en la obra del cineasta Michel Gondry, que acompaña cada tema con una pieza audiovisual de estética artesanal y espíritu DIY.