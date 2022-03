Taron Egerton se desmaya en el estreno de su nueva obra de teatro

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Taron Egerton es conocido por haber dado vida a Elton John en Rocketman, así como por sus participaciones en cintas como Kingsman: El círculo de oro o Kingsman: Servicio secreto. El actor estrenó el 5 de marzo su nueva obra de teatro y sufrió un desmayo en plena representación.

Según Deadline, el actor estaba representando Cock en el Ambassadors Theatre de Londres cuando perdió el conocimiento. El recinto bajó el telón del teatro mientras un médico que estaba entre el público atendía al intérprete de 32 años. La directora, Marianne Elliot, subió al escenario tras una breve pausa para comunicar a la audiencia que Egerton estaba bien, pero que no podía continuar con la representación. El suplente de Egerton, Joel Harper-Jackson, le reemplazó en las escenas finales de la obra.

Posteriormente Egerton habló de lo ocurrido a través de historias de Instagram. "Como algunos de vosotros sabréis, me desmayé durante la primera presentación de Cock anoche. Estoy bien. Un poco de inflamación en el cuello y el ego herido, pero estoy bien. He decidido ponerle una nota positiva a esto y me gustaría que todos los que estuvieron anoche en el teatro dijeran que ofrecí una interpretación tan comprometida y eléctrica que mi cuerpo no pudo aguantarlo", bromeó.

"Dicho esto, aparentemente tenéis derecho a ver el espectáculo completo y no solo tres cuartos, así que volveré esta noche con una venganza. Gracias al increíble equipo del teatro y a mis compañeros de reparto por ser tan amables. Pero sobre todo quiero dar las gracias a Joel Harper Jackson, que hizo la última parte de la obra. Joel es un actor increíble y una gran persona", recalcó.

Cock narra la historia de una pareja homosexual cuya relación se tambalea cuando uno de ellos conoce a una mujer. Además de Egerton, cuenta en su reparto con Jonathan Bailey, Phil Daniels y Jade Anouka. La obra está escrita por Mike Bartlett.