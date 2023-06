Tarantino revela que el protagonista de su última película será el crítico de una revista porno

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Quentin Tarantino ha ofrecido novedades acerca de su décima, y probablemente última, película, 'The Movie Critic'. El realizador ha confirmado que la cinta se centrará en un crítico de cine, pero con la peculiaridad, según ha adelantado, de que escribe de películas en una revista porno. Además, ha asegurado que el personaje tendrá similitudes con el protagonista de 'Taxi Driver' encarnado por Robert De Niro.

En una entrevista concedida a Deadline con motivo de las proyecciones de la Quincena de Realizadores de Cannes, Tarantino ha desmentido los rumores que afirmaban que su nueva cinta se centraría en la icónica crítica de cine de la revista New Yorker Pauline Kael. "Escribía sobre cine convencional y era un crítico de segunda fila", ha indicado el director sobre su protagonista, un crítico de cine de una revista porno afincando en California alrededor de 1977.

EXCLUSIVE: Quentin Tarantino reveals 1977's 'Rolling Thunder' as his surprise Directors' Fortnight screening here at #Cannes. The writer-director dedicated a chapter to the film in his last book Cinema Speculation. pic.twitter.com/mm9mWiDbds