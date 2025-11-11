Taika Waititi dirige Las mejores navidades, el nuevo corto de Disney

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Disney ha lanzado ya Las Mejores Navidades el nuevo corto para celebrar las fiestas que, de nuevo, está dirigido por Taika Waititi. Tras El Niño y el Pulpo, el corto del pasado año que estuvo nominado al Emmy a la mejor pieza publicitaria, el director de las últimas entergas de Thor y de Jojo Rabbit, filme por el que ganó el Oscar a mejor guión adaptado vuelve a ponerse tras las cámaras para relatar, con su singular estilo, una pequeña y breve historia de Navidad.

El corto, de casi tres minutos de duración, se centra en una niña que le deja una carta con un garabato a Papá Noel la noche antes de su visita. Al verlo, Santa Claus interpreta que el dibujo era el regalo que ella quería... y le da vida.

La protagonista entabla inmediatamente una relación de amistad con su Garabato. Bajo la música de Toy Story y numerosas referencias a diferentes filmes de Disney deberán enfrentarse juntos a frustraciones y problemas del mundo real con la amistad y la imaginación por bandera.

"Lo que hace que esta historia sea tan Disney es el hecho de que está ambientada en el mundo de una niña. Es una niña y su nuevo mejor amigo, explorando juntos un mundo complejo, y lo hacen solo con el poder de la amistad y la imaginación", afirma Waititi.

Joanna Balikian, vicepresidenta sénior de gestión de marca de Disney apunta que con Las Mejores Navidades quisieron "captar ese espíritu atemporal de amistad, familia e imaginación". "Las historias de Disney siempre han sido una fuente de unión especialmente durante estas fechas", señala.

El entrañable personaje Garabato cuenta con la voz de Miguel Angel Jenner, quien ha doblado al castellano a numerosos personajes de animación de Disney, incluyendo a Pumba (El Rey León), Lumiere (La Bella y La bestia) o el señor Patata (Toy Story). Eric Goldberg, conocido por animar al Genio de Aladdin, actuó como asesor en la animación del corto en colaboración con Untold Studios.