Tadeo Jones y Sara viven una odisea por el tiempo con su hija en el tronchante tráiler de La lámpara maravillosa - PARAMOUNT/TELECINCO CINEMA

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Tadeo Jones regresa a la gran pantalla el 26 de agosto con la cuarta entrega de su saga de animación, La lámpara maravillosa, que vuelve a estar dirigida por Enrique Gato. Mientras se acerca la fecha de estreno, Paramount ha lanzado un tronchante tráiler en el que Tadeo y Sara, ahora padres, se embarcan junto a su hija en la que será su aventura más ambiciosa hasta la fecha: un accidentado viaje en el tiempo.

"Estamos en peligro", advierte Sara a Tadeo durante su estancia en Reino Unido al comienzo del avance. "¿Quién nos persigue?", pregunta el aventurero a su esposa mientras una escena muestra al personaje junto a una de sus hijas, usando una tabla para recorrer las vías del metro mientras un tren pasa por su lado.

Seguidamente, una escena revela que quien los acecha es el último descendiente de Solimán. "Su familia lleva buscando la lámpara desde hace siglos", afirma la esposa de Tadeo, al tiempo que Momia agarra el artefacto de una vitrina e invoca al genio, que resulta ser una abuelita.

UN VIAJE AL PASADO Y LA BÚSQUEDA DE LA LÁMPARA

"¿Qué esperaban, a un cachas con taparrabos?", suelta el ser mágico, que cumple los tres deseos de Momia y, arrastrando a todos con el último, los lleva a un viaje por el tiempo hasta el pasado. Así, Tadeo, Sara, Olimpia, Momia y los demás se verán obligados a encontrar de nuevo la lámpara maravillosa y regresar a su tiempo mientras se enfrentan a nuevos peligros y situaciones rocambolescas.

"Esta nueva aventura los llevará a cruzar el océano Atlántico desde la mítica ciudad perdida de Paititi hasta Grecia, y de allí a lo más profundo de Oriente Medio, hasta la misma cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones", anticipa la sinopsis.

Dirigida por Enrique Gato, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa vuelve a contar en su elenco de voces con Óscar Barberán como Tadeo Jones, Michelle Jenner como Sara, Luis Posada como Momia y Ana Esther Alborg como Ramona. A ellos se les unen Petra Martínez, quien interpreta al genio de la lámpara maravillosa, mientras que Carlos Latre encarna a varios personajes.