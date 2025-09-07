Stephen King carga contra la violencia del cine de superhéroes: “Es casi pornográfico”

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

La larga marcha se une a la larga lista de títulos de la obra de Stephen King que dan el salto a la gran pantalla. La película llegará a los cines españoles el próximo 21 de noviembre y, tal y como ha adelantado el autor, no estará exenta de una violencia brutal, muy alejada de la mostrada en el cine de superhéroes, que critica duramente por no mostrar las consecuencias reales.

"Si ves estas películas de superhéroes, verás... algún supervillano que está destruyendo manzanas enteras de la ciudad, pero nunca ves sangre", expuso King en una entrevista concedida a The Times U.K. "Y tío, eso está mal. Es casi pornográfico", añadió.

Teniendo esto en mente, el autor quiso poner una condición a la adaptación de La larga marcha, avisando de que, si "no iban a mostrarlo, ni siquiera se molestaran". "Y así hicieron una película bastante brutal", señaló.

Francis Lawrence, director de la cinta, también habló recientemente de la violencia del filme, que trata de ser fiel al libro. "No iba a ceder en eso. Sabía que estábamos haciendo una película difícil. No merece ser PG-13; merece ser R [no apta para menores de 18 años]", expresó en declaraciones a SFX Magazine.

"Stephen también dijo que tenía que ser una película para adultos. Para ser fiel al libro, tiene que ser violenta, intensa, triste. Tiene que ser difícil de ver. Ya sea apoyando la temática de la guerra, el nihilismo financiero o la lucha contra la violencia, tiene que conservar esa intensidad", argumentó el cineasta.

Basada en la novela homónima de King de 1979, La larga marcha sigue a un grupo de cien adolescentes que compiten en una salvaje competición en la que deben caminar sin descanso y sin bajar el ritmo o mueren. Al final, solo uno puede ganar.

Dirigida por Lawrence, y con un guion de J.T. Mollner, la película cuenta en su reparto con Cooper Hoffman, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Judy Greer, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis, Garrett Wareing, Jordan Gonzalez y Joshua Odjick, entre otros.