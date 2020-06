Star Wars y Hollywood aplauden el heróico discurso de John Boyega en las protestas del Black Lives Matter

John Boyega Speaks To The Crowd During A Black Lives Matter Protest In Hyde Park (Londres)

John Boyega Speaks To The Crowd During A Black Lives Matter Protest In Hyde Park (Londres) - 2020 GETTY IMAGES

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

El potente y emotivo discurso de John Boyega en una de las manifestaciones de Londres a favor del movimiento Black Lives Matter ha calado muy hondo. Pese a las declaraciones del actor, en las que ponía en duda que su carrera en Hollywood continuara tras este combativo discurso, la cuenta oficial de Star Wars, así como Mark Hamill y algunos grandes directores y guionistas, han aplaudido sus palabras y le han mostrado su apoyo en el presente... y en futuro.

A través de su cuenta de Twitter, la franquicia galáctica ha mostrado su apoyo a las palabras del actor que interpreta a Finn en la más reciente trilogía de Star Wars. Con frases poderosas como "las vidas de los negros siempre han importado, siempre hemos importado", Boyega ha recurrido a sus propias experiencias como hombre negro para poner de manifiesto la injusticia racial.

El actor se ha convertido en una de las caras más visibles del movimiento fuera de Estados Unidos gracias a su discurso en Hyde Park. Y sus compañeros, tanto en Star Wars como en sus otras películas, han mostrado su apoyo a la valentía de Boyega, quien expresó que "siempre hemos tenido éxito de forma autónoma, siempre hemos tenido algo que decir".

"Somos una representación real de nuestro apoyo a George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin, Stephen Lawrence", añadió en memoria de las víctimas policiales.

"Lucasfilm apoya a John Boyega y su mensaje de que 'ahora es el momento. Las vidas negras siempre han importado. Las vidas negras siempre han significado algo'", tuiteó la cuenta oficial de Star Wars. "El mal que es el racismo debe detenerse. Nos comprometeremos a ser parte del cambio que se ha retrasado mucho en el mundo. John Boyega. Eres nuestro héroe".

Otras grandes estrellas como Mark Hamill o Yvette Nicolle Brown también han mostrado su apoyo a Boyega y su rotundo discurso en redes sociales. "Nunca he estado más orgulloso de ti, John", escribió el actor que interpretó a Luke Skywalker, firmando el mensaje como "papá".

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020

"Querido John Boyega, te veo y te amo. Gracias por amarnos", escribió la actriz conocida por su papel en la serie Community. "Y que sepas esto. Estar en el lado correcto de la historia es mejor de lo que proporcionaría cualquier silencio cómplice de un sueldo. Estoy contigo, estamos contigo".

Dear @JohnBoyega, I see you and I love you. Thank you for loving us. #King 👑



And know this, being on the right side of history is better than any paycheck complicit silence would provide.



I stand with you.

WE stand with you. #BlackLivesMatter ✊🏾❤️ pic.twitter.com/iv2yK06KHQ — yvette nicole brown (@YNB) June 3, 2020

Varios cineastas también han mostrado su respaldo a las palabras del actor, con Matthew Cherry (Hair Love) haciendo un llamamiento a sus compañeros de profesión independientemente de su color de piel. "Trabajaría con John Boyega e insto a otros creadores que no son negros a firmar que también le apoyan", escribió.

Absolutely. I would be honored to work with @JohnBoyega and can only hope to have the chance. We’ve got your back, John. Don’t hold back. https://t.co/4d5gA3RRkj — olivia wilde (@oliviawilde) June 3, 2020

"Absolutamente, sería un honor trabajar con John Boyega y sólo puedo esperar a tener la oportunidad. Te respaldamos John, no te detengas", respondió en el mismo hilo la actriz y directora Olivia Wilde (House, Tron: Legacy).

Absolutely. I would be honored to work with @JohnBoyega and can only hope to have the chance. We’ve got your back, John. Don’t hold back. https://t.co/4d5gA3RRkj — olivia wilde (@oliviawilde) June 3, 2020

Otras grandes personalidades de Hollywood se han unido a la iniciativa de apoyo, como el actor y guionista Lin-Manuel Miranda, que escribió "¡Oh dios, lo deseo, ojalá! Desde Attack de Block hasta hoy". O el productor de IT: Capítulo 2, que aseguró que contaría con Boyega "para cualquier proyecto. Cualquier papel que quiera".

Los guionistas Rodney Rothman (Spider-Man: Un nuevo universo), Thurop Van Orman (Hora de aventuras), Max Borenstein (Godzilla: Rey de los monstruos), Christopher Miller (La LEGO Película), y la directora de Birds of Prey, Cathy Yan, también han compartido mensajes en los que expresan sus deseos de trabajar con Boyega.