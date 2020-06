Spike Lee defiende a Woody Allen... y luego pide perdón

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Spike Lee, que acaba de estrenar en Netflix su nueva película, Da 5 Bloods: Hermanos de armas, se ha visto envuelto en el centro de la polémica al mostrar públicamente su apoyo a Woody Allen y protestar contra la "cancelación" de su obra y el vacío que parte de la industria le ha hecho después de que su hija adoptiva le acusara de abusar sexualmente de ella cuando era niña. Un apoyo que el cineasta retiró tan solo horas después al comprobar el revuelo que había generado.

Fue en una entrevista concedida a al programa de radio In the Morning, donde Spike Lee hizo público el respaldo a su "amigo" Allen, que fue acusado por su hija por su hija adoptiva Dylan Farrow de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años.

Aunque ni la policía ni la posterior investigación policial pudieron demostrar que Allen haya cometido los abusos de los que se le acusa, tras la denuncia, reiterada por Farrow durante la tormenta #MeToo, fueron muchas las personalidades del mundo del cine que renegaron de Allen y condenaron al cineasta. El director ha tenido problemas para encontrar distribución y financiación para sus últimas películas y también para publicar sus recientes memoras.

"Solo me gustaría decir que Woody Allen es un enorme cineasta y este tema de la cancelación no es solo a Woody. Creo que cuando lo miremos con perspectiva nos daremos cuenta de que esto es casi como matar a alguien, y que no podemos hacer como si alguien nunca hubiera existido. Woody es amigo mío, un fanático de los Knicks, así que sé por lo que está pasando ahora mismo", afirmó el director de Haz lo que debas.

Poco después, al comprobar el revuelo que sus declaraciones habían generado, Lee se desdijo y retiró su apoyo a Allen con la siguiente declaración publicada en Twitter: "Me disculpo profundamente. Mis palabras fueron equivocadas. No tolero y no toleraré el acoso, la violencia o el abuso sexual. Esto genera un daño real que no puede ser minimizado. Sinceramente, Spike Lee".