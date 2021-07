Spielberg, Mel Gibson y el resto de Hollywood despide a Richard Donner: "Fue el mejor de los Goonies"

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Richard Donner, director de películas como Los Goonies, Superman o Arma Letal, ha fallecido a los 91 años. La noticia de su muerte ha conmocionado a Hollywood, cuyas estrellas han despedido al realizado de forma masiva a través de las redes sociales.

"Dick tenía un dominio muy poderoso de sus películas y estaba muy dotado para muchos géneros. Estar en su círculo era similar a pasar el rato con tu entrenador favorito, el profesor más inteligente, el motivador más feroz, el amigo más entrañable, el aliado más firme y, por supuesto, el mejor Goonie de todos. Él era como un niño. Todo corazón. Todo el tiempo. No puedo creer que se haya ido, pero su risa ronca y cordial se quedará conmigo para siempre", escribió Steven Spielberg a través del Twitter de Amblin, su productora.

Steven Spielberg reflects on the passing of Richard Donner, friend, and beloved director of THE GOONIES for Amblin Entertainment, who passed away today at 91.#RichardDonner #TheGoonies pic.twitter.com/6KSmKvWqVI — Amblin (@amblin) July 5, 2021

Mel Gibson, quien se convirtió en una estrella mundial gracias a Arma letal, declaró a Deadline que Donner era su "amigo y mentor", y describió al cineasta como "magnánimo de corazón y alma, lo que ofrecía generosamente a todos los que lo conocían". "Lo echaré mucho de menos, con todo su ingenio y sabiduría", afirmó.

"Trabajar con Dick Donner, Mel Gibson y el equipo de Arma letal fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera. Siempre le estaré agradecido a Dick de que se preocupara genuinamente por mí, mi vida y mi familia. Éramos amigos y nos queríamos mucho, más allá de colaborar en la pantalla y el éxito que nos trajo la franquicia Arma letal. Le echaré mucho de menos", añadió Danny Glover en un comunicado recogido por Deadline.

"El gran corazón y el efervescente encanto de Richard Donner brillaron en sus películas a través de las notables actuaciones de su elenco, lo cual no es poca cosa. Recuerdas a todos los personajes de Superman, Arma letal, Los Goonies y más, porque Donner sabía cómo capturar esa magia en pantalla", escribió Edgar Wright, que relató que solo había coincidido una vez con el director pero era "divertido, encantador y tenía muchas historias".

Richard Donner's big heart & effervescent charm shone in his movies through the remarkable performances of his cast, which is no mean feat. You remember all the characters in Superman, Lethal Weapon, The Goonies & more, because Donner knew how to capture that magic onscreen. 1/3 pic.twitter.com/7NDH9kKnQZ — edgarwright (@edgarwright) July 5, 2021

I only met Richard once and he was funny, charming and so full of stories (and happy to indulge my geeky questions). I'm sad I'll never get to meet him again. RIP. 3/3 pic.twitter.com/pPwikDQRhk — edgarwright (@edgarwright) July 5, 2021

"Richard Donner convirtió al diablo en un niño en La profecía, inventó las películas de cómics de hoy en día con Superman y reinventó las películas de policías con Arma letal. Me reuní con él el año pasado por un proyecto. Era un narrador nato. ¡Gracias por todas las películas, Dick!", apuntó Kevin Smith.

Richard Donner made the devil a child in The Omen, invented the modern day comic book movie with Superman, and reinvented the buddy cop movie with Lethal Weapon. I got to meet with him last year about a project. Guy was a natural born storyteller. Thanks for all the flicks, Dick! https://t.co/pjC9dbSkbt — KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 5, 2021

"Richard Donner tenía la voz más grave y retumbante que puedas imaginar. Llamó la atención y se rió como ningún hombre se había reído antes. Dick era muy divertido. Lo que percibí en él, cuando era un niño de 12 años, es que se preocupaba. Me encanta lo mucho que se preocupaba", tuiteó Sean Astin, quien dio vida a Mikey en Los Goonies.

Richard Donner had the biggest, boomiest voice you could imagine.

He commanded attention and he laughed like no man has ever laughed before. Dick was so much fun. What I perceived in him, as a 12 year old kid, is that he cared. I love how much he cared.



- Goonies Never Say Die — Sean Astin (@SeanAstin) July 5, 2021

Corey Feldman, que también participó en Los Goonies en el papel de Mouth, despidió al cineasta. "Es con gran tristeza que comparto la noticia de que mi querido amigo, mentor y lo más cercano que he tenido a un padre, el genial Richard Donner, ha fallecido hoy", publicó. "Era un ser humano increíble. Estuvo para mí cuando no había nadie más" agregó el intérprete, que destacó que el director era "un Superman en la vida real" que apoyó los derechos de los animales. "Apreciaba mi trabajo, pero además se preocupaba por todos aquellos a los que quería. Era como un tío para todos los que le conocían", dijo.

RICHARD DONNER WAS AN INCREDIBLE HUMAN! HE WAS THERE 4 ME N TIMES THROUGHOUT MY LIFE WHEN NO OTHER PERSON WOULD! NOT ONLY WAS HE AN INCREDIBLE DIRECTOR & STORY TELLER OF SUCH INCREDIBLE FILMS LIKE #THEGOONIES #LETHALWEAPON #SUPERMAN #THEOMEN #FREEWILLY & MY PERSONAL FAV #SCROOGED — Corey Feldman (@Corey_Feldman) July 5, 2021

MORE OFTEN THAN ANY OTHER HOLLYWOOD PRODUCER! BECAUSE HE APPRECI8ED MY WORK, BUT MORESO BECAUSE HE CARED SO DEEPLY ABOUT EVERYONE WHO AFFECTED HIM IM A LOVING WAY! HE WAS THE GR8 UNCLE 2 ALL WHO KNEW HIM! I LOVE THIS MAN SO MUCH, & SO SORRY 2 LAUREN 4 YOUR LOSS! #RIPRICHARDDONNER — Corey Feldman (@Corey_Feldman) July 5, 2021

"Increíblemente triste tras haber escuchado la noticia de que el maravilloso Richard Donner ha muerto. Él era el mejor", dijo Sarah Douglas, actriz que encarnó a Ursa en Superman.

Incredibly sad to have just heard the news that the wonderful #RichardDonner has died. He was the best. — Sarah Douglas (@TheSarahDouglas) July 5, 2021

"Con el paso de los años supe que no quería ser Superman: quería ser Richard Donner. Y gracias a él, soy quien soy hoy. Descansa en paz", publicó el director español J.A. Bayona.

Over the years I knew I didn’t want to be Superman: I wanted to be Richard Donner. And thanks to him, I am who I am today.

Rest In Peace.#RichardDonner pic.twitter.com/zQmojVMZsW — JA Bayona (@FilmBayona) July 5, 2021

"Richard Donner dirigió muchas películas maravillosas e icónicas, incluidas Superman, Los Goonies y Arma Letal. Una de sus películas menos conocidas es una pequeña joya. Se llama Lady Halcón y está protagonizada por Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer", recomendó Don Winslow.