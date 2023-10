"Soy un enamorado del mundo árabe: cachimba, Macaco...", tráiler y fecha de estreno de Ocho apellidos marroquís

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Casi diez años después del estreno de Ocho apellidos vascos, que sigue siendo la producción nacional más taquillera de España, la saga vuelve a los cines con la que es ya su tercera entrega, Ocho apellidos marroquís. El filme, que llegará a la gran pantalla el 1 de diciembre, ha presentado su primer tráiler oficial, que revela que, como en las anteriores entregas, la mayor fuente de humor será el choque cultural.

"Soy un enamorado del mundo árabe: cachimba, Macaco...", dice en el tráiler Guillermo , el personaje interpretado por Julián López (Perdiendo el norte), en un intento por congraciarse con un marroquí. El adelanto muestra cómo, durante su viaje al país africano, los protagonistas tratan de pasar desapercibidos, por ejemplo, quitándose todo lo que tenga una bandera de España.

Y en su esfuerzo por integrarse, harán lo que sea necesario, ya sea fumar hasta colocarse o aprender a comer con la mano correcta: "la izquierda es para limpiarse el culo".

El tráiler ya adelanta que el filme no dejará de tocar temas espinosos y en aras del humor como, por ejemplo, los prejuicios existentes hacia el mundo árabe. En un momento dado, Guillermo es interpelado por un marroquí que le pregunta por qué a la gente de España no le gusta la de Marruecos y aunque este lo negará, tildándolo de 'fake news', en una secuencia posterior huirá despavorido de unos hombres que detienen su coche cuando están tirados en una inhóspita carretera, pidiendo que no lo maten cuando lo único que pretendían era ayudar.

Dani Rovira y Clara Lago no regresan para protagonizar esta tercera entrega, con lo que el argumento no sigue a la conocida pareja sino a unos personajes totalmente nuevos encarnados por el ya mencionado López, Michelle Jenner, María Ramos y Elena Irureta, entre otros. Tampoco repite en la dirección Emilio Martínez-Lázaro, sino que es Álvaro Fernández Armero quien toma su relevo en Ocho apellidos marroquís.

"Carmen quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el 'Sardinete', el primer pesquero de su flota, que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña y el 'ex' de esta, Guillermo, desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales descubrirán además el gran secreto de José María: Hamida, su otra hija", reza la sinopsis oficial de la película.