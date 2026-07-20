Unos simpáticos alienígenas necesitan ayuda en el divertido tráiler de No estamos solos

Joe y Fran ayudan a unos curiosos alienígenas en el divertido tráiler de No estamos solos- UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

No estamos solos, nueva película de animación de Universal Pictures, presenta su primer tráiler. El filme, que sigue las aventuras de Joe, un introvertido mecánico y Fran, una brillante astrobotánica, en su primer contacto con la vida alienígena, llegará a los cines en 2027.

El tráiler comienza con un relajado Joe llegando a su trabajo, en el que está preparando el lanzamiento de un cohete junto a Fran. "Te estás poniendo rojo", le dice ella mientras le ayuda a colocar una pieza, y aunque se esfuerza en negarlo, acaba invitándola a cenar.

Todo parece colapsar cuando su revolucionario cohete está a punto de chocar con una nave desconocida. En medio del caos, Joe busca a Fran y juntos abandonan el edificio para observar el cielo de la mano.

Es entonces cuando aparecen cuatro diminutos alienígenas en plena desesperación tras perder el control de su nave, que iba a provocar la colisión. Presentados como Joe, Dunk, Welly y Shirm, los graciosos personajes andan a la fuga interplanetaria y acaban refugiados en casa de Joe.

UNA AVENTURA ESPACIAL

No estamos solos está dirigida conjuntamente por Eric Guillon, codirector de Gru 3. Mi villano favorito, Claire Dodgson, responsable del montaje de Lorax: En busca de la trúfula perdida, y Jonathan Del Val, codirector de Minions: El origen de Gru.

"Cuando Joe y Fran forman equipo para preparar el lanzamiento inaugural de su revolucionario cohete, enseguida surge la chispa, pero ninguno de ellos parece desenvolverse con demasiada soltura ante la evidente tensión romántica", adelanta la sinópsis oficial.

"Todo se complica aún más cuando tres pequeños alienígenas revoltosos y adorables se refugian en casa de Joe. Dunk, Welly y Shirm andan a la fuga interplanetaria perseguidos por un implacable aunque inepto agente de la ley llamado Zandro, y deciden que el cohete de Fran podría ser justo lo que necesitan para volver a casa y ponerse a salvo", completa el resumen.