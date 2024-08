Sigourney Weaver revela si Ripley volverá en nuevas películas de Alien

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Sigourney Weaver encarnó a la teniente Ellen Ripley en las cuatro primeras entregas de Alien. Con motivo del reciente estreno en cines de Romulus, el nuevo capítulo de la saga dirigido por Fede Álvarez (Evil Dead), la actriz ha dado respuesta a una de las grandes cuestiones de los fans, si volverá a interpretar al personaje en futuras cintas de la franquicia.

Estrenada en 1979, la primera entrega de Alien, dirigida por Ridley Scott, se convirtió en un éxito y un clásico de la ciencia ficción y el terror, quienes encontraron en la teniente Ellen Ripley a la única de todos los miembros de su nave capaz de hacer frente a la mortífera criatura alienígena xenomórfica que les daba caza.

En 1986 llegaría Aliens, secuela que contó con James Cameron tras las cámaras, y como resultado de su éxito, dos filmes más con Weaver como protagonista indiscutible, además de nuevas entregas de la franquicia, ya sin la actriz, que seguirían hasta la fecha, expandiendo aún más el oscuro universo creado por Scott.

Sin embargo, tras Alien: Resurrection, la cuarta entrega de la franquicia que vio la luz en 1997, muchos mantienen la esperanza de ver nuevamente a Weaver como Ripley en la gran pantalla. Para su satisfacción, la actriz no descarta regresar a la franquicia en un futuro si se dan las circunstancias correctas. Así lo ha revelado en una entrevista con Deadline.

"Siento que el personaje nunca me ha abandonado, pero, por otra parte, no he leído todavía un guion que me diga: 'Tienes que hacer esto'. Por lo que, para mí, ella se encuentra en otra dimensión, a salvo de los alienígenas, de momento", aseguró, dejando la puerta abierta a su posible regreso como Ripley.

Sin embargo, esto tampoco es algo que realmente le preocupe lo más mínimo a la protagonista de Avatar, Cazafantasmas o Un monstruo viene a verme. "Realmente no pienso en ello, aunque, ya sabes, no es del todo imposible, y ciertamente, directores muy buenos encuentran inspiración en el material original", subrayó Weaver.

Por otra parte, cabe destacar que Romulus sitúa su trama 20 años después de los eventos de Alien, el octavo pasajero, y 37 años antes de los de Aliens: El regreso, de manera que, teóricamente, Ripley sigue viva en algún lugar del universo.

Así que la franquicia podría perfectamente recuperar a Weaver como Ellen Ripley en una nueva película. Pero por ahora, la actriz se embarcará rumbo a otra galaxia, la de Star Wars, y lo hará con The Mandalorian y Grogu, filme que, dirigido por Jon Favreau (Iron Man), pondrá fin al Mandoverse.

"Pude conocer a Grogu por primera vez el otro día. Estoy rodando eso antes de ir a Londres para filmar La Tempestad a finales de año", reveló también a Deadline sin entrar en detalles sobre el personaje al que interpretará o cuál será el papel que juegue en la trama. La película tiene previsto su estreno en cines para el 22 de mayo de 2026 y continuará con las de Din Djarin/The Mandalorian y su protegido, el pequeño Baby Yoda.