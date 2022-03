¿Qué significa el lazo azul que llevan algunas estrellas en los Oscar?

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Varios de los nominados, presentadores e invitados que desfilaron por la Alfombra Roja de los premios Oscar lo hicieron luciendo un lazo azul. Un símbolo con el que algunas de las estrellas que se dieron cita en el Dolby Theatre quisieron mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo de Ucrania.

Tras la invasión que las tropas rusas de Vladimir Putin están llevando a cabo en Ucrania desde hace ya más de un mes, la Academia y los organizadores de la gala confirmaron que durante la ceremonia habría un recuerdo para los ucranianos. Algo que ya se ha dejado notar con la presencia de esos lazos azules en recuerdo de los refugiados ucranianos.

"Queremos ser divertidos y festivos, pero ciertamente lo haremos de una manera respetuosa y con la vista puesta en lo que está pasando en el mundo. Así que estad atentos", anunció Will Packer, uno de los productores de la gala, que valoró contar con al presencia mediante videoconferencia de Volodímir Zelenski.

Durante la gala, que volvió al Dolby Theatre tras la pandemia, está conducida por las actrices Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. se emitió un mensaje de apoyo a Ucrania tras la actuación de Diane Warren que interpretó el tema 'Somehow You Do' en el que la Academia instaba a la comunidad internacional a hacer más por el pueblo ucraniano.

"Queremos guardar un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucraina", rezaba el mensaje de la Academia que recordaba la necesidad de "comida, medicinas, agua y cuidados de emergencia" que necesitan para hacer frente a una invasión ante la que "nosotros, de forma colectiva y de manera individual, podemos hacer más".