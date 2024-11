¿Y si Popeye fuera un sanguinario asesino?

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Aprovechando que, después de 95 años de su primera aparición, los derechos de los personajes pasan a ser de dominio público, varios largometrajes han retorcido la naturaleza de adorables iconos como Winnie the Pooh, Mickey Mouse o Bambi. A esta lista se sumará Popeye, que tendrá una nueva y subvertida adaptación en la gran pantalla en que será un terrible asesino.

Bloody Disgusting ha publicado en exclusiva las primeras instantáneas del filme que, sorprendemtemente no estará conectado al Twisted Childhood Universe, el conocido también como Poohniverse. En las fotografías el robusto marinero aparece subido a su barco... con sus prendas manchadas de la sangre de sus víctimas.

De momento, no se ha dado a conocer qué papel jugarán en esta nueva adaptación las emblemáticas espinacas a las que debía su descomunal fuerza. Aún así, es de esperar que Popeye haga de sus músculos la peor de las pesadillas de cualquiera que ose acercarse a las aguas que navega.

