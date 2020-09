¿Será Lady Gaga la nueva Emma Frost de X-Men en el Universo Marvel?

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Lady Gaga ha arrasado en la industria musical pero poco a poco también está conquistando el mundo de la interpretación. Tras su exitoso papel en Ha nacido una estrella, nuevos rumores apuntan a que Marvel quiere fichar a la cantante para el papel de Emma Frost en la nueva X-Men.

Así lo ha revelado We Got This Covered, que destaca que estos rumores provienen de la misma fuente que adelantó que Taskmaster sería el villano principal de Viuda Negra y que She-Hulk tendría su propia serie. Por su parte, la web Koimoi afirma que la estrella se unirá a la próxima película de X-Men, que supondrá la presentación de estos superhéroes en el Universo Cinematográfico Marvel.

Emma Frost ya ha sido previamente interpretada por January Jones, que participó en la saga X-Men de Fox. Sin embargo, la intérprete recibió críticas negativas por su encarnación del personaje. Ahora Marvel retomaría a Frost como uno de los personajes clave para presentar a los mutantes dentro del Universo Cinematográfico que comparten Thor, Hulk, Capitana Marvel, Ant-Man y compañí.

Lady Gaga debutó en la gran pantalla en Machete Kills en 2013. Posteriormente apareció en títulos como Sin City: Una dama por la que matar (2014) o American Horror Story (2015-2016). Su rol en la serie creada por Ryan Murphy le valió un Globo de Oro.

Su gran oportunidad le llegó con Ha nacido una estrella (2018), cinta coprotagonizada y dirigida por Bradley Cooper. Gracias a su encarnación de Ally consiguió una nominación al Oscar a mejor actriz principal. Además, Lady Gaga se hizo con la estatuilla a mejor canción por Shallow.

La artista volverá a la gran pantalla en un drama criminal en el que dará vida a Patrizia Reggiani, quien fue condenada por planear el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci. Ridley Scott dirigirá el filme junto a su esposa, Giannina Scott.