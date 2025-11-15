La secuela de una de las películas más vistas de Netflix ya tiene fecha... y es inminente

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Una de las películas más populares de Netflix en los últimos años regresa con una secuela. Se trata de Troll 2, que volverá a estar dirigida por Roar Uthaug (Tomb Raider) y desembarcará el próximo 1 de diciembre en la plataforma de streaming. Cabe recordar que el gigante del entretenimiento presentó el pasado mes de octubre un impactante tráiler que marca el regreso de los protagonistas de la primera entrega: Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim Falk) y el capitán Kris (Mads Sj*g*rd Pettersen), de vuelta a la acción para enfrentarse a un nuevo y descontrolado troll que despierta de su letargo. El rodaje de la película arrancó en 2024 en Noruega, convirtiéndose en la producción cinematográfica de mayor envergadura realizada en los países nórdicos.

Estrenada el 1 de diciembre de 2022, la primera entrega de Troll se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix y es actualmente la cinta de habla no inglesa más popular en la historia de la plataforma, con 103 millones de visualizaciones y más de 178 millones de reproducciones.

La película, centrada en el folklore noruego, también fue bien recibida por la crítica, obteniendo una puntuación del 90 % en Rotten Tomatoes, aunque la audiencia solo le otorgó un 50 % en el Popcornmeter.

Dicho esto, la inevitable cuestión que surge ahora es si Troll 2 conseguirá estar a la altura de su predecesora. En todo caso, los fans de las criaturas fantásticas no tendrán que esperar mucho para averiguarlo. "Cuando un nuevo y temible troll despierta y siembra el caos en Noruega, los intrépidos aventureros Nora, Andreas y el capitán Kris se ven arrastrados a la misión más peligrosa de sus vidas. Para detener la implacable furia de la criatura, deberán unir fuerzas con nuevos aliados y adentrarse en los secretos más antiguos del país en busca de respuestas. A medida que el tiempo se agota y el rastro de destrucción del troll se extiende sin control, los héroes deberán desafiar lo imposible para salvar su tierra natal antes de que caiga en la oscuridad", reza la sinopsis de la película.

Dirigida de nuevo por Uthaug a partir de un guion de Espen Aukan, Troll 2 también cuenta en su reparto con los regresos de Jon Ketil Johnsen como el profesor M*ller, Gard B. Eidsvold como Tobias Tidemann y Trond Magnum como Lars Gundersen. Sara Khorami y Aksel Almaas son los nuevos fichajes de esta entrega.