Scott Eastwood protagoniza Quiero que vuelvas: "Mantengo la amistad con la mayoría de mis ex parejas" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 11 Feb. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Scott Eastwood protagoniza la comedia romántica Quiero que vuelvas, junto a los actores Clark Backo, Charlie Day y Jenny Slate. La película, dirigida por Jason Orley, se estrena en Amazon Prime Video este viernes 11 de febrero.

Al contrario que su compañera de reparto Clark Backo, el intérprete asegura que nunca ha intentado sabotear la nueva relación de alguna de sus ex novias. "Solo deseo lo mejor para mis ex parejas, soy amigo de la mayoría de mis ex. Están en diferentes etapas de sus vidas, están casadas o tienen hijos, están con pareja... y creo que es genial", manifestó Scott durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

El guapo actor afirma que su padre, el actor y director Clint Eastwood, nunca le ha dado consejos para sobrevivir en la industria del séptimo arte. "La industria del cine es extraña, hay mucha gente talentosa. Muchas veces tienes que estar en el momento y lugar adecuados. Puede que nosotros tengamos una película que ni siquiera se ha escrito todavía. Podemos estar en un filme increíble dentro de 10 años", manifestó Scott, quien opina que la industria del cine "es una locura".

Clark Backo señaló por su parte que ha aprendido mucho de la pandemia y de los duros momentos que se viven en todo el mundo. "Una de las cosas que he aprendido es asegurarme de tener una vida fuera de la industria. Esto es para todo el mundo, en cualquier trabajo, asegurarse de que tu trabajo no es tu vida entera", aseveró la joven.

Tanto Scott Eastwood como Clark Backo han visitado España y Scott no dudó en practicar su español para contarnos lo que más le gusta de nuestro país.

UN PLAN DESESPERADO POR AMOR

En Quiero que vuelvas, Peter y Emma eran unos completos desconocidos, pero cuando se conocen, hay algo que los une al instante: ambos fueron abandonados inesperadamente por sus respectivas parejas, Anne y Noah, el mismo fin de semana. Como dice el refrán, "la miseria ama la compañía", pero su compasión se convierte en misión cuando ven en las redes sociales que sus ex han rehecho su vida, Anne con Logan y Noah con Ginny. Peter y Emma traman un plan desesperado para recuperar a los amores de sus vidas.

Cada uno de ellos hará lo que sea necesario para poner fin a las nuevas relaciones de sus ex y hacer que vuelvan corriendo a sus brazos.

Una buena comunicación. Esa es la clave para que una pareja sea duradera, según opina el actor Charlie Day. "Lo más importante es la comunicación, es ser honesto con tu pareja y contigo mismo. Cuando sientes algo, tienes que decirlo", dijo.

La actriz Jenny Slate señaló que Quiero que vuelvas es la película perfecta para el Día de San Valentín porque, además de mostrar comedia y romance a partes iguales, "es un filme es muy inteligente y dulce".

Los actores Gina Rodriguez, Manny Jacinto y Mason Gooding completan el reparto de esta comedia romántica.