Santiago Segura estrena "contra viento y pandemia" Padre no hay más que un 2: La llegada de la suegra - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Aterriza en los cines españoles Padre no hay más que un 2: La llegada de la suegra, segunda parte de la comedia familiar que arrasó en taquilla el pasado año. Santiago Segura regresa con una nueva entrega que de nuevo él mismo ha escrito, dirigido y protagonizado. Un filme que llega en el verano más difícil para el cine, pero el realizador ha decidido estrenar "contra viento y pandemia" para intentar devolver a la industria algo de todo lo mucho que le ha dado.

Aunque Segura admite que se planteó estrenar directamente en streaming, el director ha preferido ir a por todas y dar un empujón a las salas. "Es una industria a la que quiero tanto y que me ha dado tanto... Estamos estrenando contra viento y pandemia", admite en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

"Cuando ves que, lógicamente, todas las superproducciones norteamericanas quieren conservar sus inversiones, te da un poco de pena", lamenta el intérprete, que ha decidido seguir adelante con su película ya que no quería "un agosto carente de estrenos potentes, de películas palomiteras".

"Y también por la cantidad de familias que vieron la anterior y este verano querían ver la segunda parte. Hay una ilusión. A mí me ha parecido necesario estrenar", explica el autor, que destaca las medidas de seguridad de las salas. "En el cine no estás hablando. Una fiesta me parece mucho más peligrosa. La gente tiene que saber dónde están los peligros y evitarlos", esgrime.

Loles León, que se incorpora al reparto en el papel de la temida suegra, también aboga por la normalización de la situación y por disfrutar del cine en la medida de lo posible. "Es una comedia, un rato alegre, bonito, divertido. Tienes tu espacio en el cine, tu familia aquí y otra familia después de tres butacas", bromea. "Espero que la reciban con alegría y entusiasmo y como un balón de oxígeno. Una hora y media de esparcimiento, de diversión, con toda la familia", agrega Segura.

Toni Acosta, Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Sirena Segura, Leo Harlem y Silvia Abril completan el reparto de Padre no hay más que un 2: La llegada de la suegra, en cines desde el 29 de julio.