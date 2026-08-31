Sandra Sánchez, decidida a conquistar el oro olímpico en el emocionante tráiler de Karateka

El inspirador camino que llevó a Sandra Sánchez a conquistar el oro olímpico en el emocionante tráiler de Karateka - ATRESMEDIA CINE

MADRID 27, (CulturaOcio)

Tras su paso por el Festival de San Sebastián, donde se proyectará el 21 de septiembre, Karateka, dirigida por Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren), llegará a los cines el 30 de octubre. La película, inspirada en la historia real de la campeona Sandra Sánchez, ha lanzado el tráiler que sigue a la protagonista interpretada por Andrea Ros (¿A quién te llevarías a una isla desierta?) en su camino de superación y perseverancia para alcanzar sus sueños.

"Tú tienes algo que no tiene nadie, pero ese algo hay que trabajarlo", le dice el personaje de Chani Martín a la protagonista al inicio del adelanto. Sin embargo, cuando la carrera de Sandra parecía despegar, la enfermedad de su madre la obliga a retirarse temporalmente. "Si te vas, no vuelves", le amenaza Martín.

Lejos de rendirse, la protagonista regresa decidida a cumplir su objetivo. "Quiero que me hagas campeona de España", le exige contundente a Jesús del Moral (Patrick Criado), quien se convierte en su entrenador y la lleva a prepararse y entrenar en Japón.

"Tú has estado detrás de mí y no enfrente como todos los demás", sentencia Sandra a Del Moral, iniciando un viaje deportivo que terminará consolidando también su relación sentimental.

"Karateka sigue a Sandra Sánchez, una mujer que nunca dejó de creer y que desafió todas las convenciones. De ser descartada por el sistema a convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos. Con la guía de Jesús del Moral, su entrenador y compañero de vida, Sandra emprendió un viaje imposible: conquistar el oro olímpico a los 39 años y redefinir el significado de la perseverancia en un deporte donde los más veteranos se retiran a los 30 años y que siempre habían dominado los japoneses. Un relato de amor, grandeza y lucha que trasciende el Karate para convertirse en leyenda", adelanta la extensa sinopsis.

Junto a Ros, Criado y Martín completan el reparto Ernesto Alterio, Antonio Durán 'Morris', Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés y Marta Pons y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani. Dirigida por Moreno, la producción cuenta con el guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa con la colaboración de Javier Gullón.