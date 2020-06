Russell Crowe: "El guion original de Gladiator era muy malo"

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Han pasado 20 años desde el estreno de Gladiator, una de las películas más destacadas de la filmografía de Russell Crowe y la que le dio el Oscar al mejor actor. El actor participó recientemente de manera virtual en The Tonight Show with Jimmy Fallon, ocasión en la que rememoró la cinta y habló sobre su negativa primera impresión sobre el guion.

"Gladiator fue una experiencia única porque el guion que tenían era muy malo", admitió el actor. "El productor no sabía que yo ya había conseguido una copia, pero lo que me dijo fue: 'No quiero enviarte el documento que tenemos porque no responderás. Pero quiero animarte a tener una reunión con Ridley Scott. Y esto es lo que quiero que pienses: es el año 180 antes de Cristo, eres un general romano y estás siendo dirigido por Ridley Scott", relató.

Finalmente el intérprete accedió a reunirse con el realizador y quedó fascinado. "Realmente encajamos en aquella primera reunión. Pero sin duda había un riesgo", reconoció.

Aunque Crowe no confiaba demasiado en el proyecto, cuando terminó el rodaje supo que había tomado la decisión correcta. "La energía colectiva del reparto era fantástica", señaló. "Todos vivíamos en ese mundo que Ridley creó", apuntó el actor, que destacó la habilidad de Scott para crear los escenarios. "Es increíble, 20 años después y la gente todavía habla de ello. No ocurre con todas las películas", dijo orgulloso el entrevistado.

Gladiator se estrenó en mayo de 2000 y fue un éxito de taquilla que recaudó más de 460 millones de dólares en todo el mundo. El filme ganó cinco premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor para Crowe. Scott está desarrollando actualmente una secuela de la película, que tendrá lugar dos décadas después de la muerte de Máximo.