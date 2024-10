Robbie Williams es un mono cantante en el tráiler Better Man, su inclasificable biopic

Robbie Williams es un mono cantante en el tráiler Better Man, su inclasificable biopic - PARAMOUNT

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Robbie Williams saltó a la fama como el miembro más díscolo y rebelde de Take That y posteriormente consolidó su carrera musical en solitario con diversos éxitos. El cantante repasará su vida en el biopic Better Man, una cinta dirigida por Michael Gracey (El gran Showman) que llegará a los cines el 25 de diciembre y en la que el protagonista, al que el propio Williams interpreta, es un mono hecho por CGI.

"Sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con el mono? Soy Robbie Williams. Soy una de las estrellas del pop más grandes del mundo. Pero siempre me he visto un poco menos evolucionado", narra Williams en el tráiler.

El clip muestra al álter ego en su infancia, jugando al fútbol, así como en el escenario. "Descubre un extraordinario viaje que no puede ser contado de una forma corriente", se puede leer en el adelanto, que termina con el protagonista dándose un baño de masas en plena actuación. "Durante las próximas dos horas, vuestro culo es mío", grita.

"Better Man está basada en la historia real del meteórico ascenso, dramática caída y notable resurgimiento de la superestrella del pop británico Robbie Williams, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Bajo la dirección visionaria de Michael Gracey, la película está contada de forma única desde la perspectiva de Williams, capturando su característico ingenio y espíritu indomable. Sigue el viaje de Robbie desde la infancia, hasta convertirse en el miembro más joven de la boy band Take That, pasando por sus logros incomparables como solista que batió récords, mientras se enfrenta a los desafíos que la fama y el éxito estratosféricos pueden traer", reza la sinopsis oficial.

El reparto incluye a Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge y Anthony Hayes, mientras que Jonno Davies encarna al mono protagonista.

Si bien se anunció en un principio que la película presentaría a Williams como un mono, no quedó claro si ese aspecto de la película había cambiado desde su primera idea o en qué medida aparecería dicho personaje. Sin embargo, este tráiler confirma que el filme se ha comprometido plenamente con su concepto original y, de hecho, aunque Williams hace de narrador, no está claro si aparecerá en pantalla.

Queda por ver si el hecho de que Williams sea reemplazado por un mono permite a la película indagar de manera profunda en la vida del artista. En cualquier caso, ciertos aspectos del tráiler, como una escena de gente bailando en la calle, parecen indicar que la historia tendrá lugar en un mundo de fantasía, más allá de la vivencia real del artista.