Riz Ahmed, primer musulmán nominado al Oscar como mejor actor protagonista: "Tenemos que sentir que importamos"

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Riz Ahmed se ha convertido en el primer musulmán nominado al Oscar como mejor actor en un papel protagonista gracias a su trabajo en el filme 'Sound of Metal'. El actor de 'The Night of' o 'Four Lions' competirá con Gary Oldman, nominado por 'Mank', Steven Yeun candidato por 'Minari. Historia de mi familia', el veterano Anthony Hopkins por 'El padre' y el fallecido Chadwick Boseman por 'La madre del blues'.

"Si de alguna forma hay personas que pueden identificarse con esto y pueden sentirse inspiradas y conectadas en un nivel más profundo, estoy totalmente conforme", dijo Ahmed, nacido en Londres y de raíces paquistaníes a Deadline al ser interrogado sobre el carácter histórico de su nominación.

"Da igual que me vean como el primer paquistaní británico en conseguirlo o como el primer chico de Wembley... ya sabes, hay muchas formas de verlo. Pero mientras sirva como una oportunidad para que cada vez más personas se sientan realmente conectadas e incluidas, bienvenido sea", señala el actor que en el filme dirigido por Darius Marder da vida a un joven batería de un grupo de hard rock que pierde la audición.

En este sentido, Ahmed cree que desde aquellos 'Oscars so white' de 2015 la diversidad de historias que se han ido incluyendo entre los nominados y premiados de los premios de la Academia desde entonces reflejan un impulso en el corazón de la narración. "Es por eso que lo hacemos, para ampliar nuestros corazones y nuestras mentes, y en el proceso ampliar la cultura", dice el actor.

"Debemos expandir la cultura para que sea lo suficientemente grande y lo suficientemente amplia y expansiva como para que haya espacio para que todos nos encontremos en ella, para sentir que pertenecemos, que estamos incluidos y que importamos. Estos cambios no son solo algo bueno política o socialmente. Es algo que permite que las historias y la narración vuelvan a su intención original, que es abrazarnos a todos", concluyó.