Riz Ahmed, Lucian-River Chauhan y Aditya Geddada protagonizan Encounter: "La familia es lo más importante del mundo"

LOS ÁNGELES, 10 Dic. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Riz Ahmed (Sound of Metal, The Night of) protagoniza junto a los jóvenes Lucian-River Chauhan y Aditya Geddada la película Encounter. Un thriller de ciencia ficción dirigido y co-escrito por Michael Pearce que se estrena en Amazon Prime Video este viernes 10 de diciembre.

En la cinta, Riz da vida al exmarine Malik Khan, un personaje para el que se preparó a conciencia. "Investigué mucho, hablé con soldados y miembros de fuerzas especiales. Me encanta hablar con gente y grabar entrevistas. Cuando me cuentan sus historias, me ayuda a imaginarme a mí mismo en el personaje", manifestó el intérprete británico durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Lucian-River Chauhan y Aditya Geddada interpretan a los hijos de Malik en la película. "Hay muchas cosas que me gustan de Jay. Me encanta la escena en la que estuvimos cerca de un helicóptero. Otra escena increíble es en la estoy conduciendo, pero el conductor real estaba encina del coche controlando los mandos reales y yo solo hacía movimientos con las manos. Fue genial", cuenta Lucian-River Chauhan.

"Me encanta interpretar a Bobby porque le gustan las golosinas, tiene juguetes y quiere a su padre", dice por su parte Aditya Geddada sobre su personaje.

Riz Ahmed aprendió mucho trabajando junto a estos jóvenes actores tan talentosos. "Estos chicos son mis compañeros y mis amigos. De ellos aprendí en qué consiste la actuación. Actuar es estar presente, ser abierto y honesto. Ellos me han enseñado eso, me lo recordaron, y estoy muy agradecido", afirma.

PROTEGER A LA FAMILIA

En Encounter, Malik Khan (Riz Ahmed) es un experimentado marine que, después de haber viajado a zonas de conflicto, regresa a casa para estar con su familia. Sin embargo, pronto se percata de que una especie alienígena de insectos se está apoderando de los cuerpos de las personas. Malik intenta proteger a sus dos hijos de esta amenaza inhumana llevándolos a un peligroso viaje por carretera en el que dejarán atrás su infancia.

¿Y cuál creen los actores que es el mensaje de la película? Que "la familia es lo más importante del mundo" y hay protegerla siempre.

Octavia Spencer, Janina Gavankar y Rory Cochrane completan el reparto de la película.