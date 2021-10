Archivo - Ridley Scott dirige 'El último duelo': "Si dicen que la película va del 'Me too' vale, pero no la hicimos por eso"

Ridley Scott regresa al cine histórico con 'El último duelo', un género en el que el director de 'Gladiator' o 'El reino de los cielos' cuenta con amplia experiencia. El filme, que ya está en los cines y en el que participa un reparto formado por Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck, trae consigo una intensa mezcla de drama e intriga que aborda la invisibilización de las víctimas de violación, una temática a la que se ha dado voz tras el 'Me too', aunque su realizador niega "haberla hecho por ese motivo".

Basada en una historia real, la película relata el enfrentamiento surgido tras la acusación de Jean de Carrouges contra Jacques Le Gris por haber abusado sexualmente de su esposa Marguerite de Carrouges.

Pero sobre todo, la cinta profundiza en el valor que se otorga en cada sociedad al testimonio de las víctimas, tal y como han señalado su protagonista Jodie Comer y el director del filme en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

¿Han influido movimientos actuales como el 'Me too' en el desarrollo de la película?

Ridley Scott: No. Partimos de un libro magnífico, no muy largo, que cuenta en líneas generales la historia de la película. Después, aquello evolucionó gracias a la gran idea de tomar un único suceso como eje de nuestra historia y contarlo desde el punto de vista de tres personajes diferentes, un poco como la película japonesa Rashomon. Tras esto, vimos que lo que nos interesaba era centrarnos en la situación de la mujer en esa época. Así que, si se quiere decir que va del 'Me too' también, vale, pero no la hicimos por ese motivo.

Jodie, ¿Crees que la sociedad ha cambiado el modo en que juzga a las mujeres?

Jodie Commer: Creo que no lo suficiente. Esta película es necesaria en tanto que trata problemas que siguen existiendo. Las mujeres siguen luchando para tener autonomía sobre sus cuerpos y, si uno mira la historia y piensa en Marguerite, no se consideró que el crimen se hubiera cometido contra ella, sino contra su esposo. Su marido tenía que ser compensado con dinero por la humillación que suponía que su mujer hablara en público de ese modo. Cuando lees fragmentos de la historia como este, ves cosas que creías imposibles. Hemos avanzado mucho, pero aún queda bastante por mejorar y, aunque explorar historias como esta resulte incómodo, se ha hecho de un modo respetuoso y no creo que debamos renegar de este tipo de relatos.

¿Como director, te planteaste en algún momento estrenar 'El último duelo' en una plataforma de streaming? ¿Qué opinas de este tipo de lanzamientos?

RS: Aunque eso es algo que deciden los estudios, si ha podido estrenarse en cines, también podría estrenarse en una plataforma. No es algo que yo decida, ellos ven lo que quieren hacer.

En la película, Jodie, interpretas distintas visiones del mismo personaje, ¿Supuso esto un reto?

JC: Sí, sí que lo supuso. Como actor tienes que ser muy versátil, pero en algunas ocasiones podía ser bastante confuso, ya que algunas tomas se hacían de forma simultánea y tenía que meterme en las distintas perspectivas, una detrás de otra, así que para mí era clave situarme dentro de la historia de Marguerite. Ridley y yo hablábamos antes de cada escena, dejábamos claro qué necesitaba de mí en cada toma. Fue una experiencia realmente única.