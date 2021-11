Ridley Scott culpa a los millennials y "sus putos móviles" del fiasco de El último duelo

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

El pasado octubre se estrenó El último duelo, cinta dirigida por Ridley Scott. Pese a que el filme ha recibido buenas críticas, su desempeño en taquilla no ha sido el esperado. En casi dos meses en cartel ha recaudado 27 millones de dólares a nivel global partiendo de un presupuesto de 100 millones. Tras conocerse los datos, el cineasta no ha tardado en encontrar culpables a este fracaso de recaudación.

"Disney hizo un trabajo de promoción fantástico. A los jefes les encantó la película, aunque me preocupaba que no fuera para ellos", dijo Scott en una entrevista con WTF Podcast. "Creo que se reduce a que lo que tenemos hoy son unas audiencias que se criaron con los putos teléfonos móviles. No quieren que se les enseñe nada, a menos que lo hagas mediante un móvil", se quejó.

"Esto es a grandes rasgos, pero creo que estamos lidiando con eso ahora mismo con Facebook. Es una mala dirección que hemos tomado a raíz de otorgar una confianza equivocada a esta última generación", esgrimió el realizador.

Es difícil determinar qué ha conducido al fracaso de El último duelo, aunque sin duda la pandemia de coronavirus ha tenido un papel clave en el desempeño en taquilla de los estrenos recientes. Además, el filme ha tenido que competir con otros lanzamientos como Venom 2: Habrá matanza, La crónica francesa o Eternals, entre otros.

Pese al fiasco de taquilla, Scott insiste en la calidad de la cinta. "Esa es la apuesta que haces. Esa es la apuesta que hizo Fox. Todos pensamos que era un guion fantástico. Y lo logramos. No puedes ganar todo el tiempo. Nunca me arrepiento de ninguna película que haya hecho. Nada. Aprendí mucho desde el principio a ser mi propio crítico. Lo único sobre lo que deberías tener una opinión es sobre lo que acabas de hacer. Mantente al margen. Asegúrate de ser feliz. Y no mires atrás. Ese soy yo", declaró.