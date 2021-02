La retirada de Emma Watson devasta a los fans de Harry Potter: "No, no lo superaré"

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Los rumores que en los últimos días están circulando sobre la posible retirada de Emma Watson han hecho saltar las alarmas de los fans de la actriz y de la saga Harry Potter. Y es que la que fuera la caristmática Hermione Granger en ocho películas de la saga basada en las novelas de J.K. Rowling será muy extrañada por sus seguidores... que han reaccionado en masa a través de las redes sociales ante el presunto adiós de Watson.

El germen de toda esta polvareda es una información publicada por el Daily Mail que, citando al agente de la actriz, aseguraba que la carrera de Watson está "en suspenso" y "no va a aceptar nuevos compromisos". La intérprete británica estará ahora centrada en su vida personal, junto a Leo Robinton, con el que mantiene una relación desde hace año y medio, y el mundo del cine y la actuación que le dio fama ha pasado a un plano totalmente secundario.

Y si bien es cierto que Watson no ha rodado nada desde que en 2019 estrenara el aplaudido remake de Mujercitas dirigido por Greta Gerwig, también es cierto que la industria ha sufrido un parón debido a la pandemia de coronavirus que ha reducido drásticamente el número de proyectos en marcha.

Además, ya desde hace años la intérprete británica es mucho más selectiva con sus proyectos ya que dedica mucho tiempo a su faceta como activista en favor de la igualdad y los derechos de la mujer. De hecho, Watson lleva años trabajando como Embajadora de buena voluntad de ONU en este ámbito.

A la espera de confirmar si se trata de un adiós definitivo o tan solo de una pausa motivada por sus circunstancias personales y laborales, y la especial situación actual de la industria, los fans de la actriz no han querido dejar pasar la ocasión para expresar su tristeza y también para desearle lo mejor a Watson en esta nueva etapa de su vida

