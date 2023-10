¿Es Reptiles, la película de Netflix, una historia real?

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Reptiles, película de Netflix dirigida por Grant Singer y protagonizada por Benicio Del Toro, gira en torno a un desconcertante caso de asesinato de una agente inmobiliaria. El detective Tom Nichols se hace cargo del caso, en el que el principal sospechoso es Will Grady, el novio de la víctima. Sin embargo, nada en este misterio es lo que parece. Benjamin Brewer, Grant Singer y Benicio del Toro son los autores del guion, pero, ¿está basada la cinta en hechos reales?

Reptiles no está basada en hechos reales y es una obra original de sus guionistas. Sin embargo, guarda algunas similitudes con el caso de Lindsay Buziak, una agente inmobiliaria asesinada en Canadá en 2008. Los detalles del caso de Summer, tal como se desarrollan en la película, guardan algunas similitudes con el asesinato aún sin resolver de Buziak, incluido el descubrimiento del cuerpo por los novios de las víctimas en ambos casos.

Reptiles supone el debut como director de largometrajes de Singer, conocido por su trabajo como director de vídeos musicales de estrellas como Taylor Swift, The Weeknd y Lorde. De esta manera, la película aleja a Singer de su trabajo anterior en términos de estética e impacto. "Existe la idea de que los vídeos musicales tienen que ser un espectáculo, algo visual grande e icónico que coincida con el momento cultural de la pieza musical. Y creo que, en muchos sentidos, me estaba rebelando contra eso con esta película. Quería hacer algo un poco más sobrio. Estaba tratando de hacer algo estéticamente alejado de mi trabajo en videos musicales, casi reintroducirme en lo que me interesaba del cine", declaró el cineasta a The Credits.

Singer incorporó inspiración de muchos de sus cineastas favoritos en la película, citando a David Fincher, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Stanley Kubrick y Paul Thomas Anderson como algunos de sus mayores ejemplos en la industria. Del mismo modo, clásicos del cine negro como Serpico, A sangre fría o La noche del cazador sirvieron como influencias clave para el director.

"Creo que la película será emocionante para la gente a la que le gusta ver algo que no sabes a dónde te lleva, una película que va a tener giros y vueltas y te engañará. Y a la gente a la que le gustan las cosas intensas y viscerales, llenas de suspense, creo que encontrarán algo emocionante", explicó en una entrevista con Entertainment Weekly.

"La palabra clave es ambigüedad. Una historia policíaca en la que todo se resuelve puede resultar entretenida mientras la ves, pero luego te olvidas. Queríamos hacer una película que planteara preguntas y tuviera misterio. Estamos dejando pistas a lo largo de la película. Podrías verla quizás dos o tres veces y aprender más cosas. La esperanza es que encuentres todo durante una segunda o tercera visualización, y eso hace que la película sea aún más satisfactoria", añadió.