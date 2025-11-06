Renée Zellweger protagonizará Phantom Son, lo nuevo de David Yates

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Renée Zellweger protagonizará Phantom Son, un thriller psicológico que estará dirigido por David Yates. La película, que contará con guión de Ian Scott McCullough, comenzará su producción a principios del próximo año.

En un comunicado conjunto, Zellweger y Carmella Casinelli afirman que la historia de Phantom Son será "un descubrimiento excepcional con el potencial de conectar con el público a gran escala" gracias a su "riqueza narrativa centrada en los personajes que tanto nos gustan". Además, ambas se deshacen en elogios hacia su director: "Con David al frente y AGC como socio, estamos preparadas para ofrecer algo realmente especial".

La trama de Phantom Son gira en torno a Ronnie, un joven que trata de sobrevivir en las calles y que es acogido por Audrey, el personaje que interpreta Zellweger, una figura marcada por el trauma después de que su hijo fuera secuestrado veinte años atrás. La situación genera un "tira y afloja" entre ellos que desdibuja las líneas entre realidad y ficción en la que las vivencias de cada personaje chocan entre sí.

Todavía se desconocen que nombres completarán el elenco que acompañará a la ganadora de dos Oscar, el primero como mejor actriz de reparto por Cold Mountain y el segundo como mejor actriz protagonista por Judy, en el filme. Pero, según informa Variety, el proceso de selección se está llevando a cabo con vistas a arrancar el rodaje en los póximos meses.

Tras el estreno este año de Bridget Jones: Loca por él, la cuarta entrega de la popular saga que la catapultó a la fama, Zellweger tiene también en su horizonte The Back Nine, un drama deportivo en el que dará vida a una antigua estrella del golf.

Por su parte, Yates, que tras dirigir las tres entregas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la precuela de Harry Potter, estrenó en 2023 El negocio del dolor, para regresar al drama con este filme que contará con libreto de Ian Scott McCullough, guionista de la serie de Apple TV+ La costa de los mosquitos y de The Iris Affair, una serie que se encuentra actualmente en emisión en la televisión británica Sky.