Reginald Hudlin dirige Navidad en Candy Cane Lane, "un antídoto para el miedo y odio que se vive en el mundo"

Reginald Hudlin dirige Navidad en Candy Cane Lane, comedia navideña protagonizada por Eddie Murphy. La película se estrena en Prime Video este viernes 1 de diciembre y promete, según su director, hacer olvidar lo negativo del día a día revivir la magia de las fiestas con la ayuda de personajes mágicos y un caos inesperado.

"Me he divertido mucho haciendo esta película, que habla de amor, familia y sentimientos. Hoy en día hay mucho miedo, inquietud y odio en el mundo. Me gustaría pensar que Navidad en Candy Cane Lane es el antídoto para lo que vemos en las noticias", señala Reginald durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

El guion de la cinta corre a cargo de Kelly Younger, quien se basó en sus propias experiencias navideñas en Candy Cane Lane, en la localidad californiana de El Segundo. "Mi guionista creció en Candy Cane Lane y nos invitó a todos. Fue maravilloso. Qué cosa tan preciosa y divertida para toda la familia, para todo el vecindario", asegura el director.

La película reúne a Reginald Hudlin, a Eddie Murphy y al productor Brian Grazer por primera vez desde el éxito de Boomerang (El príncipe de las mujeres) en 1992. "Fue genial volver a trabajar junto a Eddie Murphy. Cada día lo pasamos en grande", dice.

En Navidad en Candy Cane Lane, un hombre tiene la misión de ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Después de que Chris (Eddie Murphy), sin darse cuenta, haga un trato con una traviesa elfa llamada Pepper (Jillian Bell) para mejorar sus posibilidades de ganar, ella lanza un hechizo mágico donde los 12 días de Navidad cobran vida y causan estragos en toda la ciudad. A riesgo de arruinar las fiestas para su familia, Chris, su esposa Carol (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos deben correr contrarreloj para romper el hechizo de Pepper, luchar contra retorcidos personajes mágicos y salvar la Navidad para todos.

Reginald Hudlin confiesa ser un apasionado de las fiestas navideñas. "Me encanta la Navidad. Tengo una lista de 9 horas de canciones navideñas. Tengo los adornos de cuando era niño, de cuando íbamos de vacaciones y comprábamos más. La Navidad es lo mejor", afirma.

Navidad en Candy Cane Lane está protagonizada por los actores Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede y Chris Redd, entre otros.