Rebel Wilson acusa a Sacha Baron Cohen de "humillarla y denigrarla" por su físico

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

El 2 de abril verá la luz Rebel Rising, memorias de la actriz Rebel Wilson. La actriz adelantó que dedicaría un capítulo a Sacha Baron Cohen, con quien coincidió en la película de 2016 Agente contrainteligente, para contar su mala experiencia junto al actor en el set.

La semana pasada, Wilson publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que hablaba de un compañero de profesión al que definió como "un enorme gilipollas". "Trabajé con un enorme gilipollas y, sí, ahora definitivamente tengo una política antigilipollas. El capítulo sobre dicho gilipollas es el capítulo 23, ese tipo era un enorme gilipollas", relató. Aunque en un principio no desveló su identidad, terminó señalando que se trataba de Sacha Baron Cohen, a quien acusó de intentar boicotear el lanzamiento de Rebel Rising.

"Escribí sobre un gilipollas en mi libro. Ahora, dicho gilipollas está intentando amenazarme. Ha contratado a un manager de relaciones públicas de crisis y a abogados. Está intentando parar la publicación de mi libro. Pero el libro saldrá y conoceréis toda la verdad", apuntó. "No seré intimidada ni silenciada por abogados caros o por managers de relaciones públicas de crisis. El gilipollas del que hablo en un capítulo de mi libro es: Sacha Baron Cohen", añadió.

Oooo Rebel Wilson revealed who the asshole is! Sacha Baron Cohen. pic.twitter.com/SxZ1qETwlU