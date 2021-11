¿Qué es real y qué ficción en Más dura será la caída, el western que triunfa en Netflix?

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ha estrenado Más dura será la caída, película dirigida por Jeymes Samuel basada en un grupo de cowboys reales del siglo XIX. Si bien los personajes existieron, algunos fans se preguntan si lo que relata la trama de la película también sucedió.

En la cinta el forajido Nat Love (Jonathan Majors) reúne a su banda para acabar con su enemigo Rufus Buck (Idris Elba), un criminal que acaba de salir de la cárcel. Nat recluta a su examante Mary (Zazie Beetz), el tirador Bill Pickett (Edi Gathegi), el joven forajido Jim Beckwourth (RJ Cyler) y la recién llegada Cuffee (Danielle Deadwyler). Mientras la banda de Nat Love se venga, se enfrentan a la brutal pandilla liderada por Rufus y sus socios Trudy Smith (Regina King) y Cherokee Bill (LaKeith Stanfield).

Tal como señala ComicBook.com, la trama es en gran medida ficticia. Si bien la historia específica que se cuenta en la película de Jeymes Samuel no está basada en un evento histórico, las experiencias de los personajes están inspiradas en sucesos reales y las vidas de los vaqueros negros y forajidos en el Viejo Oeste.

NAT LOVE NO ERA UN FORAJIDO

Watching Jonathan Majors as Nat Love in “The Harder They Fall” today ~ that man has so much charisma *damn* ~ whole cast was amazing! I want, I need, more Black Westerns. pic.twitter.com/Cs0QKj32kj — Eɱɱα ~ 🐍🗡 (@earth2starchild) November 3, 2021

Nat Love fue un verdadero vaquero en el Viejo Oeste estadounidense. En la cinta quiere vengarse de Rufus Buck porque asesinó a sus padres cuando era niño. Nat se convierte en un forajido que solo roba a otros forajidos. Excepto por el hecho de ser un personaje real del Oeste, los eventos del filme no son demasiado fieles a su vida real.

Mientras que la cinta se ambienta en plena Guerra Civil, las hazañas de Love como vaquero no comenzaron hasta mucho después de que terminó la batalla y en realidad nunca fue un forajido o líder de una banda. Nat Love era conocido por participar en los legendarios arreos de ganado de los vaqueros negros en las décadas de 1870 y 1880, enfrentándose a tribus indígenas. La película tampoco menciona que Nat Love nació como esclavo antes de ser liberado.

ASÍ FUERON LOS CRÍMENES DE RUFUS BUCK

Más dura será la caída describe a Rufus Buck como un líder de banda brutal y exprisionero, convertido en criminal debido a los abusos de su padre. La escena de apertura muestra a Rufus asesinando a la madre y al padre de Nat, mientras que el final revela que Nat y Rufus eran medio hermanos.

En la vida real, el personaje de Idris Elba realmente lideró una banda de 1895 a 1896, un grupo de cinco hombres que robaba en tiendas y mató a varias personas durante su breve ola de crímenes. Buck no tenía el mismo poder y notoriedad en el Viejo Oeste real que tiene en la película, ni tampoco estaba emparentado con Nat. Love no asesinó a Rufus, sino que murió ahorcado tras ser juzgado en 1896.

TRUDY ERA UNA LADRONA

Regina King @ReginaKing all I can say is WOW! #TheHarderTheyFall Trudy Smith is no joke!!! The Eyes 👀!!!! This is a classic pic.twitter.com/1WX8JxA0hm — Tray Chaney (@traychaney) November 4, 2021

Trudy Smith está basada en la forajida Gertrude Smith del siglo XIX, aunque la película de Netflix se toma muchas libertades con su personaje.

Si bien el personaje de Trudy está badado en una criminal del Viejo Oeste real, no se sabe mucho sobre ella, al margen del hecho de que era carterista y fue arrestada. La película ofrece una historia de origen de Trudy, quien se convierte en forajida después de haber sufrido abusos cuando era niña.

MARY TAMPOCO ERA UNA FORAJIDA

Zazie Beetz is Stagecoach Mary who, after she was freed from slavery, became a mail carrier known for “liking liquor and gunfights”. pic.twitter.com/MIxqFCReRB — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 25, 2021

En la película Mary es una forajida de renombre que anteriormente se unió a la pandilla Nat Love antes de abrir su propio bar en Douglastown. Se la describe como examante de Nat Love, pero es más conocida por sus hazañas antes de unirse a su pandilla.

En la vida real Mary fue la segunda mujer en trabajar para el USPS como transportista. Tampoco era una forajida, pero era conocida por sus habilidades de lucha a la hora de protegerse de los ladrones de correo.

CHEROKEE BILL NO ERA DEL GRUPO DE RUFUS

don’t miss The Harder They Fall when it hits select theaters in October and Netflix on November 3! pic.twitter.com/4QUUrnxcCe — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 25, 2021

LaKeith Stanfield interpreta a Cherokee Bill, un verdadero forajido en la vida real cuya ola de crímenes comenzó cuando disparó a un hombre después de una pelea. En lugar de Rufus Buck, Cherokee Bill se unió a la pandilla Cook. En una oficina de correos en Kansas Cherokee Bill mató a tiros a un hombre y por este crimen fue ahorcado en Fort Lewis a los 20 años en 1896.

No está claro si Cherokee Bill realmente era un consumado tirador como en la película, pero era conocido como uno de los hombres más peligrosos del Viejo Oeste.

CUFFEE SE HIZO PASAR POR HOMBRE

This is a Cuffee appreciation tweet.

Babes got the quickest draw. #TheHarderTheyFall pic.twitter.com/I0VvBhnuSA — RU’ OF THE BUJ’ (@nkay_yo) November 4, 2021

Cuffee es una de las mujeres negras más famosas de la era de la Guerra Civil estadounidense, y se inscribió voluntariamente en el Ejército de la Unión en 1866 con el nombre de William Cathay.

Si bien no era una forajida como el personaje de la cinta, su notoriedad como luchadora y tiradora está inspirada en sus hazañas militares reales. Además, la película bromea sobre cómo algunos de los personajes confunden a Cuffee con un hombre, lo que hace referencia al hecho de que se hizo pasar por un hombre para unirse al ejército.

BASS REEVES ES EL PERSONAJE MÁS REAL

Does Bass Reeves really need an introduction? The first black U.S. Marshall credited with over 3,000 arrests with 14 kills. Definitely the most know character in the film. pic.twitter.com/PgnIin2y6f — blk dnt crack (@kwabenafoli) November 4, 2021

El personaje que refleja más fielmente a su homólogo en la vida real es Bass Reeves. Interpretado por Delroy Lindo, es el mariscal de Douglastown que, aunque detesta los crímenes de la pandilla de Nat Love, los ayuda a llevar a la banda de Rufus Buck ante la justicia.

En la vida real, Bass Reeves fue el primer alguacil adjunto negro de los Estados Unidos y era conocido por ser un talentoso tirador. Reeves detuvo a más de 3.000 delincuentes, mató a 14 en defensa propia y, aparentemente, nunca resultó herido. Las hazañas de Reeves en la vida real como mariscal y vaquero también han llevado a muchos a creer que inspiró el personaje del llanero solitario.

BILL PICKETT ERA UNA ESTRELLA DE RODEO

Aunque es representado como un tirador talentoso y miembro de una pandilla, Bill Pickett era más conocido por sus hazañas en el rodeo. Pickett es recordado por inventar la técnica del bulldogging, en la que un vaquero de rodeo tira a un toro al suelo por los cuernos. Cabe destacar que nunca fue un forajido.

JIM BECKWOURTH FUE EXPLORADOR

Muy diferente del joven forajido de Más dura será la caída, el verdadero Jim Beckwourth era un famoso explorador del Viejo Oeste y comerciante de pieles. Beckwourth fue contratado como explorador de la caballería de los Estados Unidos en una campaña contra los Apache y los Cheyenne. La misión terminó con la masacre de Sand Creek, en la que fueron asesinados entre 70 y 163 miembros de la comunidad cheyenne.

WILEY ESCOE ERA ALGUACIL

Wiley Escoe. “The Harder They Fall” in theaters NOW. pic.twitter.com/VsvxsjlsTk — DEON COLE (@deoncole) October 25, 2021

En el filme Willey Escoe es el alcalde de Redwood City, que trabajó con la pandilla de Rufus Buck antes de traicionarlos. Si bien no se sabe mucho sobre el verdadero Escoe, fue junto con Bass Reeves uno de los pocos alguaciles adjuntos negros de Estados Unidos. Su asociación al mundo del crimen y a la pandilla de Rufus Buck es pura ficción.