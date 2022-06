¿Es real el avión hipersónico Darkstar de Top Gun: Maverick?

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Entre los muchos atractivos de Top Gun: Maverick, la secuela de la mítica película de 1986 que vuelve a estar protagonizada por Tom Cruise, uno de los elementos que más ha llamado la atención del público es el avión supersónico que el protagonista pilota a una increíble velocidad que supera en hasta diez veces la barrera del sonido. Pero, ¿existe dicho avión en realidad?

Al comienzo de Top Gun: Maverick, el capitán Pete Mitchell (Tom Cruise) desobedece al contralmirante Chester Hammer (Ed Harris) y aparece pilotando un prototipo de avión conocido como Darkstar, el cual consigue llevar de manera espectacular a su objetivo de Mach 10. Esto es, a una velocidad hipersónica que equivale a diez veces la del sonido o, lo que es lo mismo, unos 12.300 kilómetros por hora.

La mayor parte de las escenas de Top Gun: Maverick no están rodadas con CGI, sino que son secuencias de imagen real en las que se han utilizado muchas versiones de los aviones tal y como son en realidad o, en algunos casos, ligeramente modificadas. Pero dada la apariencia y capacidades tan espectaculares del Darkstar, este podría parecer diseñado exclusivamente para el filme. Sin embargo, según informa Deadline, el prototipo también tiene su origen en un avión real.

El aspecto exterior del Darkstar, de forma triangular y color negro, es muy similar al del SR-71 Blackbird, uno de los aviones más rápidos jamás creados, que puede dejar atrás misiles y alcanzar el Mach 3.

Su sucesor es el SR-72 Blackbird, un prototipo experimental de Lockheed Martin, compañía aeroespacial de cuyo programa de desarrollo avanzado (conocido como Skunk Works) están sacados los diseños de los aviones de la película, según reveló su director, Joseph Kosinski.

UN PROTOTIPO PARA 2030

El SR-72 Blackbird tiene previsto alcanzar Mach 6, esto es, seis veces la velocidad del sonido, y se espera que su coste supere los 1.000 millones de dólares. Con todo esto, es muy probable que el Darkstar que pilota Tom Cruise esté basado en el prototipo de Lockheed, que podría estar operativo para 2030.

Sin embargo, el SR-72 Blackbird, cuyas demostraciones no se producirán hasta el año que viene, no estará pilotado por un ser humano, por lo que el Darkstar de Top Gun: Maverick no podría ser de ningún modo un prototipo real. De hecho, un avión tan rápido utilizado para el rodaje de una película podría generar preocupaciones a nivel de seguridad nacional. Y eso que ni siquiera llegaría a alcanzar el Mach 10 (diez veces la velocidad del sonido) que se muestra en la cinta.

Además de los mencionados Tom Cruise y Ed Harris, el filme de Kosinski cuenta en su reparto con Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm o Glen Powell, entre otros. Top Gun: Maverick se ha convertido en el mejor estreno de la carrera de Tom Cruise, recaudando en taquilla 260 millones de dólares a nivel global en el primer fin de semana tras su estreno, y se encumbra como la segunda película de acción de Paramount que más ha reacudado en su primer fin de semana, solo superada por Transformers: La era de la extinción.