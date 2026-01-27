Quinton Aaron, actor de The Blind Side (Un sueño posible), en estado crítico tras una infección en la sangre

Quinton Aaron, actor de The Blind Side (Un sueño posible), en estado critico tras una infección en la sangre - CONTACTO

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Quinton Aaron, actor que interpretó a Michael Oher en The Blind Side (Un sueño posible), permanece con soporte vital tras ser ingresado en el hospital a raíz de un colapso sufrido en su domicilio. La información disponible apunta a una infección en la sangre y a que el equipo médico sigue realizando pruebas para determinar la causa.

Según explica a TMZ Margarita Aaron, la esposa del intérprete, tras cuatro días hospitalizado el lunes 26 de enero se apreciaron signos de mejoría. "Hoy ha abierto los ojos y ha levantado el pulgar", cuenta la también enfermera, que añade que su marido presenta una infección sanguínea y que el personal sanitario continúa con distintas evaluaciones para concretar el origen exacto.

"Quinton ha abierto los ojos y tiene algo de sensibilidad en el pie. Sigue con soporte vital y sometiéndose a pruebas. Nos enfrentamos a un tiempo de recuperación considerable y necesitará una silla de ruedas cuando reciba el alta mientras realiza terapia para volver a caminar. Gracias a todos por vuestro apoyo y oraciones", señala una actualización del estado de Aaron difundida en la página de recaudación de fondos GoFundMe.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por Margarita Aaron, el actor se desplomó mientras subía las escaleras después de perder la sensibilidad en las piernas. También indica que, en los días previos a la caída, el intérprete había estado sufriendo dolor en el cuello y en la espalda. Añade que, durante el traslado al hospital, el actor perdía y recuperaba la consciencia, circunstancia por la que los médicos recomendaron el soporte vital.

En cuanto a la carrera profesional de Aaron, el neoyorquino alcanzó proyección internacional en 2009 con The Blind Side (Un sueño posible), película que protagonizó con Sandra Bullock. El largometraje, basado en una historia real, sigue la trayectoria de Michael Oher, un joven sin hogar y con un pasado traumático que llegó a convertirse en jugador de fútbol americano y elección de primera ronda del draft de la NFL gracias al apoyo de una mujer y su familia. Bullock ganó el Oscar a mejor actriz por su papel en el filme, que a su vez fue nominado a mejor película.

A lo largo de su carrera, Aaron ha participado en decenas de películas y series, entre ellas War Dawgz (2025), Halfway (2016), It's Not My Fault and I Don't Care Anyway (2017), el 11x17 de Ley y orden: unidad de víctimas especiales (2010), Bad Company (2018), Justice (2017) y Blue Lightning (2023), entre otras.