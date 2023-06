Primeras imágenes y póster de 'Vacaciones de verano', la nueva comedia estival de Santiago Segura

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Santiago Segura volverá a estrenar una nueva comedia familiar este verano que, un año más, llega dispuesta a reventar la taquilla. 'Vacaciones de verano' llegará el próximo 6 de julio a los cines repleta de humor y con la colaboración de sus compañeros habituales, el humorista Leo Harlem y los niños protagonistas de sus anteriores películas, Sirena Segura, Javier García y Hugo Simón, todos ellos presentes en el primer cartel del filme.

"Dos amigos, Óscar y Félix, pierden su empleo y se ven obligados a aceptar un trabajo temporal como animadores infantiles en un hotel de lujo. Al ser ambos divorciados, les tocan sus hijos un mes de verano y les es imposible compaginarlo con el trabajo, con lo cual deciden llevarse a los niños y ocultarlos en el hotel, escondidos en la zona de empleados... y como suele ocurrir en las comedias, todo el plan resulta ser un desastre", reza la sinopsis oficial de la nueva comedia veraniega de Santiago Segura.

?? ¿Preparados para un verano tan refrescante como divertido? ?? #VacacionesDeVerano, la nueva comedia familiar de @SSantiagosegura. ¡Exclusivamente en cines 6 de julio! pic.twitter.com/J6M24Q6e98 — Atresmedia Cine (@atresmediacine) June 1, 2023

Además, junto al póster, la comedia de Segura también ha lanzado un buen puñado de nuevas imágenes de la película.

Tras los exitosos estrenos de 'Padre no hay más que uno', 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra', 'A todo tren: Destino Asturias' y 'Padre no hay más que uno 3', las cuatro películas con más recaudación de los últimos cuatro años en España, Santiago Segura regresa para intentar reconquistar el trono de la taquilla nacional en 2023.

Completan el reparto de 'Vacaciones de verano', además de Santiago Segura, Leo Harlem, Sirena Segura, Javier García y Hugo Simón, Cristina Gallego, Patricia Conde, Marta González de la Vega y Daniela Pintado.