La primera imagen de Shadow en Sonic 3 emociona a los fans del videojuego

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

El 20 de diciembre de 2024 verá la luz uno de los estrenos más esperados, Sonic 3. Sin embargo, el regreso a los cines del famoso erizo de Sega también estará marcado por la presencia de un viejo conocido de los videojuegos, Shadow, cuya primera imagen ha encantado a los fans más incondicionales.

La inclusión de Shadow en la tercera entrega de Sonic es uno de sus grandes alicientes. Más aún desde que la oscura, e igual de veloz, némesis del azulado erizo debutase al final de la segunda entrega de la saga.

Tanto es así que la cuenta oficial en X, antes Twitter, de Sonic, la película, ha querido ofrecer un primer vistazo al diseño que lucirá Shadow en la que será, la tercera cinta de la franquicia. Por eso, tras vislumbrar cómo lucirá en el filme, las expectativas e incluso, amor por Shadow, se han disparado entre los fans.

La enigmática imagen tan solo muestra una claqueta a los pies del oscuro erizo a quien no se le llega a ver el rostro, aunque, parece estar más que dispuesto para entrar en acción.

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) November 29, 2023

"DESPIERTA, FOTO TEASER DE SONIC 3", exclama un fan de Sega que no da crédito a lo que ve.

"Necesito escuchar esto en Sonic 3 (delirante lo sé)", expresa un fan emocionado al ver la sutil imagen de Shadow mientras escucha la banda sonora de Sonic X.

Need to hear this in Sonic 3 (delusional thinking I know 😭) pic.twitter.com/PDUCgdU23t — VIBER ENTERTAINMENT (@Entertain1Viber) November 29, 2023

"Así es como llegaré al estreno de Sonic 3", proclama un fan a cuyo tuit le acompaña una imagen de un chico disfrazado del mismísimo Shadow.

How i'm pulling up to the Sonic 3 premiere pic.twitter.com/6Wsey8Jmuo — Kal 🕷️ (@kaw1_) November 29, 2023

"El emblema de Sonic 3, la película. Sonic está de vuelta", se jacta un seguidor de los videojuegos.

The Sonic 3 movie logo. sonic is back pic.twitter.com/jRPJAgNX0i — Yaya (@avataryaya_) November 29, 2023

"Las zapatillas Soap en Sonic 3", ruega repetidamente un usuario en su tuit que espera ver las icónicas playeras que utilizan los veloces erizos en los juegos de Sega.

soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 soap shoes in sonic 3 🤞🏼 pic.twitter.com/jz5GTgrtCm — harley ♡ (@whisperwoIf) November 29, 2023

"Me ENCANTA lo que le están haciendo al logo de la película Sonic 3", comenta un fan.

Oh I’m LOVING what they’re doing to the Sonic 3 movie logo https://t.co/WHEkiY0urW pic.twitter.com/zQAGD2Nin2 — Trey Nobles 🥁🎸🎧 (@Trey_Nobles) November 29, 2023

"Así es como nos levantaremos para ver Sonic 3", proclama un fan compartiendo un potente gif del despertar de Shadow al final de la segunda película.

THIS HOW WE PULLING UP TO WATCH SONIC 3 pic.twitter.com/QD2aox2w9h https://t.co/PeaHzmYzmX — Exltd (@Exal7ed) November 29, 2023

"Yo en el cine listo para cuando Shadow diga en Sonic 3: 'Este es quien soy'", comenta un seguidor de la saga con un gif.

Me in theaters for Sonic 3 when Shadow says “THIS IS WHO I AM”: pic.twitter.com/36Sdkbj7rY — Camden W. (@ChannelCamden) November 29, 2023

Pero también hay quien espera que Sonic 3 incluya, además de a Shadow, otros personajes emblemáticos de los videojuegos como Amy o Rouge.

I'm really hoping that Shadow isn't the only character we're getting in Sonic 3. We need at least Amy and, most importantly, Rouge to go along with the cast if they're going to be exactly like SA2. pic.twitter.com/2WbFAYCOc2 — Joshua Lara (@Joshua_Lara101) November 29, 2023

Y por supuesto, algunos fans de Sonic anhelan que Shadow aparezca en la tercera entrega de la franquicia al igual que en el juego de Sonic X, junto a Maria, la nieta del mismísimo Gerald Robotnik y prima de Eggman Robotnik.