Primera imagen de Anemone, el regreso de Daniel Day-Lewis tras ocho años de retiro

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Daniel Day-Lewis anunció en 2017 que El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, sería su último filme. Ocho años después, el multioscarizado actor sale de su retiro para protagonizar Anemone, largometraje en el que se pone a las órdenes de su hijo Ronan Day-Lewis y del que ya hay una prometedora primera imagen.

Dicha instantánea muestra a Day-Lewis irreconocible. El intérprete británico, con el pelo corto, canoso y un enorme bigote, se encuentra junto a Sean Bean (El Señor de los Anillos, Juego de tronos) en un bosque, al abrigo de la noche, mientras contempla el cielo.

Three-time Oscar winner Daniel Day-Lewis returns to the screen with ANEMONE, directed by Ronan Day-Lewis. Also starring Sean Bean and Samantha Morton.

Premiering at this year’s New York Film Festival. #NYFF63 pic.twitter.com/8N9hVzRrha — Focus Features (@FocusFeatures) August 12, 2025

Según informa Collider, la noticia del regreso de Day-Lewis se produjo el pasado octubre, cuando el protagonista de cintas como The Boxer, En el nombre del padre o Gangs of New York fue visto durante el rodaje en Manchester. Padre e hijo son quienes han escrito el guion de la cinta, cuyo estreno mundial tendrá lugar en el Festival de Cine de Nueva York, que se celebrará del 26 de septiembre al 13 de octubre.

Sin embargo, todavía se desconoce cuándo llegará Anemone a los cines. Hasta ahora, Ronan Day-Lewis, fruto de la relación entre el actor y Rebecca Miller, ha dirigido un cortometraje y un videoclip, de manera que Anemone supondrá su primer largometraje.

Todavía es pronto para saber si Anemone marcará un regreso momentáneo en la carrera de Daniel Day-Lewis, ganador el Oscar al mejor actor en tres ocasiones: la primera en 1990 por su trabajo en Mi pie izquierdo, y después por los filmes Pozos de ambición en 2008 y Lincoln en 2013.

Sin embargo, Martin Scorsese, quien ya trabajó con el actor en La edad de la inocencia y Gangs of New York, insinuó en 2024 que tenía un proyecto que podría convencerlo de regresar una vez más. "Hicimos dos películas juntos, y fue una de las mejores experiencias de mi vida... quizás haya tiempo para una más", expresó el director durante los premios NBR, tal y como recogía entonces Collider.

Anemone también cuenta en su elenco con Samantha Morton (John Carter), Samuel Bottomley (Redención) y Safia Oakley-Green (Requiem).

"Un absorbente drama familiar sobre vidas destrozadas por legados aparentemente irreconciliables de violencia política y personal. Ambientada en el norte de Inglaterra, la película sigue a un hombre de mediana edad (Sean Bean) que sale de su casa en las afueras para emprender un viaje al bosque, donde se reencuentra con su hermano ermitaño (Day-Lewis), del que estaba distanciado. Unidos por un pasado misterioso y complicado, los hombres comparten una relación tensa, aunque en ocasiones tierna, que quedó alterada para siempre por unos acontecimientos devastadores ocurridos décadas atrás. Esta emotiva ópera prima, llena de fuerza, destaca tanto por los pequeños detalles como por los grandes gestos, mientras traza el camino hacia la redención familiar contra todo pronóstico", reza la sinopsis.