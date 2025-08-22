Primer y oscuro tráiler de Anemone, el regreso de Daniel Day-Lewis al cine

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Hace ocho años, tras protagonizar el Hilo invisible en 2017, el tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis anunció su retirada como actor. Ahora, el intérprete regresa a los cines protagonizando Anemone, ópera prima de su hijo, Ronan Day-Lewis, que ya ha lanzado un primer y oscuro tráiler.

"Todos estos años, el aislamiento. Esto es todo. Esta es mi vida", comienza diciendo el personaje de Day-Lewis en el adelanto de la cinta, apareciendo solo frente a un mar revuelto. "He visto a muchas almas perdidas, hermano", asegura el personaje interpretado por Sean Bean, una declaración ante la que el aludido simplemente se ríe, dejando claro que está "fuera de su alcance".

El personaje de Day-Lewis es presentado como "el hombre invisible, Ray Stoker" y el tráiler deja claro que se trata de alguien atormentado por un pasado ligado a la guerra. "El ejército te enseña a aguantar y sonreír. La guerra fue el crimen y nosotros éramos los soldados fantasma", expresa, mientras se suceden varias imágenes, entre ellas, un inquietante dibujo, aparentemente hecho por manos infantiles, de soldados disparando a civiles con banderas.

"Vas a ir al infierno, hermano", acaba sentenciando el personaje de Bean. "Reunión familiar", se limita a replicar Ray.

Además de protagonizar la película, Day-Lewis firma el guion de Anemone junto a su hijo. "Un absorbente drama familiar sobre vidas destrozadas por legados aparentemente irreconciliables de violencia política y personal. Ambientada en el norte de Inglaterra, la película sigue a un hombre de mediana edad (Bean) que sale de su casa en las afueras para emprender un viaje al bosque, donde se reencuentra con su hermano ermitaño (Day-Lewis), del que estaba distanciado.

Unidos por un pasado misterioso y complicado, los hombres comparten una relación tensa, aunque en ocasiones tierna, que quedó alterada para siempre por unos acontecimientos devastadores ocurridos décadas atrás. Esta emotiva ópera prima, llena de fuerza, destaca tanto por los pequeños detalles como por los grandes gestos, mientras traza el camino hacia la redención familiar contra todo pronóstico", reza la sinopsis del filme.

El estreno mundial de la película tendrá lugar en el Festival de Cine de Nueva York, que se celebrará del 26 de septiembre al 13 de octubre.